Украина усиливает удары по России: в ISW раскрыли впечатляющие цифры

ВСУ значительно увеличили среднюю глубину своих ударов по российским целям на оккупированной территории.

Украина продолжает наращивать интенсивность и дальность своей кампании ударов средней и большой дальности по России. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя последние данные об атаках.

Так, российское издание Meduza проанализировало координаты украинских ударов по грузовикам и другим военным целям на оккупированной территории Украины и обнаружило, что ВСУ значительно увеличили среднюю глубину своих ударов в мае и июне 2026 года - до нескольких десятков километров по сравнению с несколькими километрами в предыдущие месяцы.

Французский аналитик Клемент Молен, проверил видеоматериалы, подтверждающие, что с 1 мая по 18 июня украинские войска нанесли удары по не менее чем 500 российским грузовикам и автомобилям на оккупированной территории Украины.

Видео дня

При этом Meduza отмечает, что в мае 2026 года украинские силы значительно усилили удары по российским силам на Гуляйпольском и Александровском направлениях, включая массированные обстрелы участков трассы М-14 Ростов-Крым. Однако в июне интенсивность ударов в этих районах снизилась, поскольку ВСУ перенаправили свои атаки на запад, в сторону оккупированной Херсонской области и оккупированного Крыма.

Украинские силы также начали расширять свою ударную кампанию против российских тылов на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях:

"Геолокационные данные свидетельствуют о том, что украинские силы нанесли не менее 210 ударов средней дальности по оккупированной территории в мае 2026 года и 145 ударов в июне 2026 года".

Кроме того, с марта 2026 года украинские силы значительно увеличили дальность, объем и интенсивность своей кампании ударов на большие расстояния по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам, отмечают аналитики.

"Геолокационные данные свидетельствуют о том, что украинские силы нанесли не менее 18 ударов на большие расстояния по российской нефтяной инфраструктуре в России в апреле 2026 года, 33 в мае 2026 года и 28 в июне 2026 года", - отмечается в отчете.

Удары по российским целям - последние новости

22 июня, в российском Воронеже был атакован местный завод по производству полупроводниковых приборов. Воронежский завод АО "ВЗПП-С" – одно из самых заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники. Он производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности, для ОТРК "Искандер".

Кроме того, в тот же день украинские защитники нанесли удар по центру космической связи "Дубна", расположенному в Московской области России. Также были поражены полигон подготовки операторов БПЛА в районе временно оккупированного Дебальцево в Луганской области и пункты управления БПЛА в районах Мирнограда и Перестройки в Донецкой области.

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