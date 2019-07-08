Newsone пожаловался на угрозы и отменил телемост с российскими пропагандистами

На телеканале пожаловались на прямые угрозы физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей.

Телеканал Newsone сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить" по причине проведения в отношении телеканала "массированной информационной атаки".

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Как говорится в сообщении на сайте телеканала, "в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить".

В сообщении также отмечается, что в рамках давления на телеканал "в ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких".

Как сообщал УНИАН, телемост "Надо поговорить" между российским телеканалом «Россия 1» и украинским «Newsone » был запланирован на 12 июля.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал провокацией анонсированный телемост.

СБУ на заседании Совета национальной безопасности и обороны предложила ввести санкции в отношении юридических лиц, вещающих под логотипами «112 Украина» и NewsOne, с целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской информационной кампании.

Также Служба безопасности Украины инициировала перед Антимонопольным комитетом Украины меры по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга «Новости», в который входят Newsone , «112 Украина» и ZIK.