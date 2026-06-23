У Навроцкого сообщили, что сделают с орденом, который вернул Зеленский

В Канцелярии президента Польши уже получили возвращенную награду.

В Польше получили обратно орден Белого Орла, который вернул президент Украины Владимир Зеленский, и рассказали, что будет с этой наградой дальше.

Как пишет Polsatnews, пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Лескевич вечером в понедельник подтвердил, что в Канцелярии президента получили награду.

По его словам, возвращенный орден будет передан на хранение в Управление наград и номинаций. При этом он подчеркнул, что эта конкретная награда больше никому не будет вручена.

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"Его сдадут на хранение, где он будет храниться с достоинством и уважением, поскольку это высшая и важнейшая государственная награда Польши. Его не вручат никому другому", – пояснил пресс-секретарь главы государства.

В то же время он не считает, что польско-украинский конфликт обострится после инцидента с наградами.

"Президент Кароль Навроцкий чётко заявил в своём заявлении, опубликованном Канцелярией Президента в пятницу, что изъятие Ордена Белого Орла не направлено против украинцев, что Россия на самом деле является врагом Украины и всей свободной Европы и свободного мира", – сказал Лешкевич.

Он также отметил, что не знает, посетит ли Зеленский предстоящую конференцию по вопросам восстановления Украины. Однако он подчеркнул, что Кароля Навроцкого не пригласили.

"Президент Кароль Навроцкий не получал приглашения… поэтому ни президент, ни кто-либо из чиновников из аппарата главы государства не будет на этой конференции", – пояснил он, добавив, что это "крайне неуместно".

Скандал с наградами

Напомним, что ранее президент Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях "есть границы, которые нельзя переступать".

Впоследствии Зеленский вернул Навроцкому орден, продемонстрировав фото из "Новой почты", где готовилась посылка для отправки награды.

Вслед за польскими орденами после решения Польши отказались и бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. Также глава Офиса президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

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