Экс-заместитель начальника милиции Одесской области причастен к нападению "титушек" возле ОГА - прокуратура

В частности Фучеджи подозревают в причастности к нападению "титушек" на активистов и журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель прокурора области Павел Закерничный.

По его словам, по факту названных событий было открыто два уголовных производства: по факту избиения граждан, среди пострадавших - сотрудники СМИ, а также - по факту действий сотрудников милиции. Закерничный отметил, что 2 недели назад прокуратурой области были заслушаны отчеты о результатах расследования, после чего принято решение об объединении этих дел и передаче в следственное управление прокуратуры области.

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«Это дало положительные результаты. Сегодня мы объявляем первые итоги. Проведен ряд оперативных и следственных мероприятий - обыски, допросы и прочее. Удалось установить, что к тем событиям причастен один из бывших руководителей УВД области Дмитрий Фучеджи», - сказал Закерничный.

Он напомнил, что Фучеджи объявлен в розыск, как лицо, которое подозревают в причастности к событиям в Одессе 2 мая 2014 года, когда в результате массовых беспорядков погибли 48 человек.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля 2014 в Одессе возле ОГА молодчики с битами избили журналистов и участников акции «Хватит стрелять», среди которых были женщины и люди преклонного возраста. Молодые люди начали бить журналистов с криками «Бить по головам и по камерам». Пострадали несколько сотрудников СМИ, активист и пастор Кирхи святого апостола Павла, заместитель епископа Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Андрей Гамбург. Милиция не предприняла никаких мер для задержания злоумышленников.