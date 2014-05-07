Экс-начальника милиции Одесской области объявили в розыск - Аваков

«Фучеджи в 5 утра пересек границу и скрылся от следствия, он объявлен в розыск», - цитирует Авакова"Радио Свобода".

По словам Арсена Авакова, в рамках досудебного расследования одесских событий задержаны трое сотрудников милиции.

Дмитрий Фучеджи работал заместителем руководителя милиции Одесской области по вопросам общественной безопасности и пребывал в центре города 2 мая, во время столкновений пророссийских активистов со сторонниками единства Украины.

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4 мая, когда после штурма городского управления внутренних дел милиционеры отпустили задержанных пророссийских активистов, Фучеджи исполнял обязанности начальника областного управления внутренних дел.

2 мая в Одессе в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами погибло 46 человек.