Экс-начальника милиции Одесской области объявили в розыск - Аваков
Экс-начальник главного управления МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи объявлен в розыск. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Фучеджи в 5 утра пересек границу и скрылся от следствия, он объявлен в розыск», - цитирует Авакова"Радио Свобода".
По словам Арсена Авакова, в рамках досудебного расследования одесских событий задержаны трое сотрудников милиции.
Дмитрий Фучеджи работал заместителем руководителя милиции Одесской области по вопросам общественной безопасности и пребывал в центре города 2 мая, во время столкновений пророссийских активистов со сторонниками единства Украины.
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4 мая, когда после штурма городского управления внутренних дел милиционеры отпустили задержанных пророссийских активистов, Фучеджи исполнял обязанности начальника областного управления внутренних дел.
2 мая в Одессе в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами погибло 46 человек.