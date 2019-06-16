За неделю линию разграничения на Донбассе пересекли более 280 тысяч человек

На временно оккупированную территорию Украины проехало 16 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

За прошедшую неделю линию разграничения через украинские контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях в обоих направлениях пересекли 286 тысяч человек и 34 тысячи транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Отмечается, что 22 человека оставили свои дома на временно оккупированной территории Украины из-за сложной социально-экономической ситуации.

При этом было отказано в пересечении КПВВ 186 гражданам в связи с отсутствием необходимых документов.

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Также, во время осуществления контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в КПВВ выявлено 16 паспортных документов Украины с признаками частичной подделки. Также зафиксировано 11 случаев, когда граждане пытались "договориться" о беспрепятственном пересечение линии разграничения.

"За административные правонарушения к ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 11 граждан. Установлено, что указанные лица пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке украинско-российской границы. Кроме того, материалы дел об административных правонарушениях составлены в отношении 2 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре ООС отметили, что на временно оккупированную территорию Украины проехало 16 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Всего оформлено гуманитарные грузы весом 294,75 тонны.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил перешли на летний график работы.