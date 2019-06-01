КПВВ на линии соприкосновения перешли на летний график работы

Контрольно-проверочные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 06.00 до 20.00.

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил перешли на летний график работы.

Как сообщает Госпогранслужба, контрольно-проверочные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 06.00 до 20.00.

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На это время все КПВВ работают в штатном режиме. В частности, на летний режим работы будут переведены: КПВВ «Золотое» – дорожный коридор «Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск»; КПВВ «Майорское» – дорожный коридор «Горловка - Бахмут»; КПВВ «Марьинка» – дорожный коридор «Донецк - Курахово»; КПВВ «Новотроицкое» – дорожный коридор «Донецк - Мариуполь (через Волноваху)»; КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) – дорожный коридор «Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь»; КПВВ «Станица Луганская» – дорожный коридор «Станица Луганская - Счастье - Новоайдар».

Как известно, с 1 декабря 2018 года контрольные пункты въезда-выезда работают по зимнему графику - с 08.00 до 17.00.