В России на Байкале погиб Янукович-младший

"Трагически погиб Виктор Викторович Янукович. Погиб так, как и жил, - за рулем автомобиля", - написал Нестор Шуфрич на странице в соцсети, сообщает пресс-служба депутата. При этом он не сообщил обстоятельства и место гибели Януковича-младшего.

Ранее 22 марта появились противоречивые сообщения о гибели Януковича-младшего на озере Байкал в России. В Министерстве иностранных дел Украины несколько часов назад не имели информации о судьбе сына бывшего президента.

Российские СМИ со ссылкой на МЧС России утверждали, что в ДТП на Байкале умер москвич Виктор Давыдов, которому так же, как и Януковичу-младшему, было 33 года.

Вместе с тем те же источники указывали, что фамилию Давыдова до заключения брака с Виктором Януковичем носила его супруга Людмила Янукович.