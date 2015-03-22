В России на Байкале погиб Янукович-младший
Ранее ряд СМИ сообщил о гибели сына бывшего президента Виктора Януковича - Януковича-младшего на озере Байкал в России. Информацию о его гибели теперь подтвердил депутат от фракции Опозиционный блок Нестор Шуфрич.
"Трагически погиб Виктор Викторович Янукович. Погиб так, как и жил, - за рулем автомобиля", - написал Нестор Шуфрич на странице в соцсети, сообщает пресс-служба депутата. При этом он не сообщил обстоятельства и место гибели Януковича-младшего.
Ранее 22 марта появились противоречивые сообщения о гибели Януковича-младшего на озере Байкал в России. В Министерстве иностранных дел Украины несколько часов назад не имели информации о судьбе сына бывшего президента.
Российские СМИ со ссылкой на МЧС России утверждали, что в ДТП на Байкале умер москвич Виктор Давыдов, которому так же, как и Януковичу-младшему, было 33 года.
Вместе с тем те же источники указывали, что фамилию Давыдова до заключения брака с Виктором Януковичем носила его супруга Людмила Янукович.