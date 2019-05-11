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"Она что, не ходит уже?": Алла Пугачева озадачила сеть новым видео

05:57, 11 мая 2019
Общество
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Артистка похвасталась в кадре похудевшими ножками / Скриншот

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На своей странице в Instagram он опубликовал stories, на котором лежит во дворе их дома, позже в кадре юморист показал и свою супругу. Он запечатлел ее сидящей в кресле с собранными и немного растрепанными волосами, на ней легкое платье, поверх которого певица надела теплую кофту.

Судя по комментариям, многие так и не узнали на видео Пугачеву.

"Ножки-ножки", "Какая же она красавица", "Не похоже на Аллу", "Она что, не ходит уже?", "Берегите друг друга", "Она не похожа на Аллу", - пишут в комментариях под роликом из stories Галкина, который разместили в фан-группе Примадонны.

Ранее Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram новым фото, на котором позирует со своей супругой Аллой Пугачевой. 

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Теги: #Алла Пугачева