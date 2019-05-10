Леся Никитюк удивила сеть постельным фото

Блондинка опубликовала в Instagram новый интригующий снимок.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк взволновала сеть чувственными кадрами, на которых позирует в постели.

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На опубликованных в Instagram снимках телеведущая предстала в кровати в атласной ночной рубашке с кружевом. Рядом с ней на простыне лежит букет цветов.

В кадре Никитюк слегка улыбается, дополняет образ естественный макияж.

"Красотка", "Цветы в постель? А где кофе?", "Восхитительная", "Кто тебя фотографирует по утрам?", "Букет - намек на нового жениха?" - спрашивают фолловеры телезвезды.

Ранее звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк показала новое провокационное фото, на котором "засветила" ягодицы в прозрачных штанах.