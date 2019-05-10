Леся Никитюк удивила сеть постельным фото
14:30, 10 мая 2019Общество
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Блондинка опубликовала в Instagram новый интригующий снимок.
Телезвезда в белье заинтриговала утренним фото / фото instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская ведущая Леся Никитюк взволновала сеть чувственными кадрами, на которых позирует в постели.
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На опубликованных в Instagram снимках телеведущая предстала в кровати в атласной ночной рубашке с кружевом. Рядом с ней на простыне лежит букет цветов.
В кадре Никитюк слегка улыбается, дополняет образ естественный макияж.
"Красотка", "Цветы в постель? А где кофе?", "Восхитительная", "Кто тебя фотографирует по утрам?", "Букет - намек на нового жениха?" - спрашивают фолловеры телезвезды.
Ранее звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк показала новое провокационное фото, на котором "засветила" ягодицы в прозрачных штанах.
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