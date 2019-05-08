Седокова изогнулась у бассейна и продемонстрировала пышные формы крупным планом (видео)

"Иногда размер проблемы зависит от ракурса с которого ты на неё смотришь", - подписала пост экс-"виагра".

Бывшая участница группы "Виа Гра" Анна Седокова, известная своей любовью в откровенным снимкам, вновь порадовала поклонников демонстрацией своих пышных форм.

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В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором она позирует у бассейна на турецком курорте.

"Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на неё смотришь", - подписала пост экс-"виагра".

На видео Седокова всячески изгибается, акцентируя внимание на своей груди и ягодицах.

Публикация вызвала фурор среди подписчиков.

"Идеал женщины. Просто огонь", "Анечка красотка!", "Яркая и красивая", "Ну шикарная же фигура", "Вы очень аппетитны!", "Идеальная", - пишут в комментариях.