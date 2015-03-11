Боевики планировали штурмовать Днепропетровскую ОГА - командир полка "Днепр-1"

Бойцы полка «Днепр-1» предотвратили теракт в Днепропетровске.

Об этом сообщил командир полка «Днепр-1», народный депутат от «Народного фронта» Юрий Береза в Facebook.

«Сегодня бойцы полка "Днепр-1" предотвратили теракт, который планировался в Днепропетровске. С целью дестабилизации общественно-политической обстановки в городе, террористы ставили цель штурма Днепропетровской ОГА», - отметил он.

По словам депутата, оперативная группа полка "Днепр-1" изъяла 20 гранат РГД-5 и РГН, а также гранат Ф-1, радиус поражения от которых - 250 метров.

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Кроме того, по его словам, «в машине были гранаты "Терен" слезоточивого действия. Также изъято 40 бутылок для коктейля "Молотова" вместе с ингредиентами (бензин, машинное масло и пенопласт); черенки для лопат, щиты, шлемы и другие средства активной обороны».

Как отметил Береза, при использовании данных средств могло пострадать большое количество мирного населения.

«Данный арсенал мог использоваться для успешного штурма любого административного здания. Благодаря оперативным действиям бойцов полка «Днепр-1» подобное развитие событий удалось предотвратить, спасая тем самым человеческие жизни и спокойствие в регионе», - резюмировал он.