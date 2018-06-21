О терактах в Днепропетровске предупреждали еще в ноябре?

Вчера в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва, жертвами которых стали 30 человек, из них 10 детей. Город охватила паника. Прокуратура возбудила дело по статье “теракт”. В Днепропетровск прибыли и главный милиционер, и главный прокурор, и главный сбушник, и даже президент. К расследованию уже присоединились следователи из соседних государств. За «головы» днепропетровских террористов обещают 2 миллиона. Преступники еще не найдены. Премьер Николай Азаров считает, что взрывы организованы с целью дестабилизации ситуации в Украине. Оппозиция допускает, что теракт в Днепропетровске мог быть организован для отвлечения внимания от избиения Тимошенко.

Что же стоит за взрывами в Днепропетровске? Мнения экспертов.

Степан Гавриш, бывший первый заместитель Секретаря СНБО:

ЭТО ДЕЛАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, КОТОРЫЕ УМЕЮТ ТОЧНО РАССЧИТАТЬ СИЛУ ВЗРЫВОВ

Ясно, что ситуация крайне опасна для национальной безопасности. Стоило бы срочно собрать РНБО, как это всегда делалось. Но Совет национальной безопасности не работает, поэтому будем ждать докладов силовиков.

Во-первых, нужно обратить внимание, что эти взрывы состоялись в очень короткий промежуток времени и, в принципе, на довольно значительной территории. Можно сделать вывод, что был задействован не один человек. Как мне показалось по результатам взрывов, это была своеобразная организация, довольно большая, которая длительное время изучала, где их можно сделать, чтоб избежать любых жертв или по крайней мере большого количества жертв. Если террористы ставили цель запугать общество, они наоборот ищут наибольшего количества жертв. Таких не было. Это нельзя считать случайностью. Это был расчет, и этот расчет оправдался.

Во-вторых, было запланировано, чтоб взрывы произошли тогда, когда бы они могли быть максимально зафиксированы и использованы для огласки на протяжении дня.

Третье — большое количество людей, которые были задействованы, не могли не допустить никакой ошибки. В огромном городе, где существует ряд довольно развитых спецслужб, чтобы не было никакой информации о подготовках взрывов, собственно теракту, когда там задействован не один человек, не два и не три...

Как я понял, взрывные устройства не были наполнены соответствующими предметами, которые могли бы навредить людям. И люди пострадали исключительно за счет предметов, в которых находилась сама взрывчатка.

Это достаточно резонансная ситуация, когда организуется массовое количество взрывов. Это требует чрезвычайно длительной подготовки. Экспромтом такие вещи не делаются. И понятно, это не могут быть любители, которые получили образование по интернету. А судя по тому, как были упакованы взрывные устройства, это делали довольно неплохие профессионалы, которые понимают в этом деле и умеют точно рассчитать, в частности, и силу взрывов. Но только у оперативных групп, которые там сегодня работают, есть информация, какая взрывчатка использовалась, какие материалы были основой для этого, были ли детонаторы профессиональные или непрофессиональные.

Сейчас нужно постоянно проводить брифинги, сообщать, что происходит. У людей паника, напряжение. К тому же Украина ответственна за проведение безопасного Евро-2012.

Могут ли здесь быть политические мотивы? Без сомнения. Терроризм не знает какой-то градации мотивов. Он избирает любой, необходимый именно в это время.

Связано ли это с действиями оппонентов политической власти, тоже невозможно сегодня сказать.

Я допускаю очень много разных вариантов. Но я не хотел бы делать любые конкретные выводы. Вместе с тем, история современной политики знает множество случаев, когда это использовалось и в диктатурах, и в ведущих демократиях, чтобы отвлечь внимание. В демократиях это имело место в единичных случаях, в странах нестабильных это бывает часто. Но сейчас крайне опасно политизировать этот вопрос и делать любые выводы. Поскольку именно такие выводы, публичная массовая оценка могут привести к еще большему усилению жестких мер безопасности.

Во время брифингов, рассказов силовиков так или иначе будут определенные утечки информации, которая позволит сделать выводы экспертам, что реально могло произойти.

Когда начинается паника, она начинается и у офицеров оперативных спецслужб. Тем более у Украины нет опыта борьбы с терроризмом. Антитеррористические учения, которые проводят у нас, носят учебнический характер. Поэтому требовать от работников СБУ, чтоб они не должны были допустить последующих взрывов в тот момент - нереально. В силу многих причин. Найти эти предметы без задержания руководителя организации, террориста или информатора невозможно.

В этой ситуации как раз очень важной является предварительная работа, возможно, на это будет сориентирована деятельность спецслужб в последующем.

Чтобы не говорили сегодня политики и представители власти, у общества все равно будет сформирована своя точка зрения на эти события и она будет непреклонна.

Дмитрий Корчинский, публицист:

ВСЕ НЕГАТИВНОЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ, НУЖНО ВЕШАТЬ НА ВЛАСТЬ

В моей голове, как минимум, десяток версий относительно этих терактов, и все они одинаково не обоснованы.

Я склоняюсь к тому, что это, скорее всего, протест одиночки или двух-трех людей, которые решили таким способом заявить свою позицию, отомстить обществу или “поймать дзен” (термин из буддизма).

Безусловно, что целесообразно, и даже полезно, рассматривать конспирологические версии, в частности относительно того, что это организовано властью с какой-то таинственной целью. Потому что все негативное, что происходит в стране, нужно вешать на власть. Это полезно для общества.

Мог ли одиночка организовать эти взрывы? Легко. В этом нет ничего сложного. Мы постоянно в мировой прессе встречаем таких одиночек. В США делают и значительно более сложные вещи. Тот же Брейвик технологически сделал значительно более сложную бомбу.

Могла ли это сделать власть? Власть многое поставила на Евро-2012. Террор в стране утруждает проведение Чемпионата. Если бы власть, на мой взгляд, захотела отвлечь внимание общественности от избиения Юли, то это слишком маленький срок для организации терактов. Это же не делается так, например, Янукович звонит председателю СБУ, и говорит: “Нука, давай, сделай несколько взрывов”. Это делается совсем другим способом: кто-то должен взять на себя организацию, построить нормальную цепочку... Для этого нужно время. Для особого запугивания общественности арест двух-трех оппозиционеров, десятка уличных активистов значительно больше возимел бы эффект, чем эти вот взрывы.

Ждать, что после взрывов начнут призывать к сильной руке — тоже вряд ли. Тем более, здесь дается дополнительная аргументация оппозиции, мол, при “плохих” оранжевых у нас всяких террористов в Одессе, Донецке и Днепропетровске, не было. А при “сильной” власти Януковича, который сконцентрировал у себя все полномочия, уже и террор начался в Украине.

Лично я бы не валил все на власть... Мы здесь слишком мало знаем. Ко мне много звонит журналистов с просьбой прокомментировать то, о чем ни вы, ни мы не имеем никакого представления. На такой дзеновский вопрос, ответ может тоже быть дзеновкий — когда туча нависнет над горой, в водах озера отражается свет месяца. Но такие ответы не печатают в наших СМИ, поэтому мне приходится выкручиваться чем-то конспирологическим. Вот вчера я рассказывал конспирологические версии, а вам говорю правдиво.

Этот теракт в целом свидетельствует, что в обществе нарастает ненависть, ненависть к власти и к самому обществу, которое терпит эту власть, не восстает против нее. Многие люди возлагают ответственность не только на власть, которая традиционно плохая в Украине, но и на плохих украинцев, потому что хорошие украинцы — это те, которые борются против власти. Все наши герои, это все, почти без исключения, — это те, которые боролись против власти. То есть у многих людей есть претензии к самому обществу, и это таким болезненным образом выливается в такие вот теракты.

Александр Скипальский, экс-заместитель председателя СБУ, генерал-лейтенант:

НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО БУДУТ ИСКАТЬ СЛЕДЫ ИЗВЕСТНЫХ, КОТОРЫЕ РОЖДЕНЫ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

Происходит беда. Столько людей невинных искалечено. Это скорее всего какая-то фанатичная психопатная группа. Возможно, и одно лицо, но одному тяжело 4 взрыва подготовить.

Я не вижу там никаких проявлений террористической деятельности, потому что уровень взрыва, способ проведения организованы на низкопрофессиональном уровне.

Настораживает жесткость заявления президента в Ялте. Его рассуждение и его тон указывают на то, что он уже видит тех, кто это сделал.

Не исключается, что возможно там будут искать след «больших» людей, которые рождены в Днепропетровске.

Я не вижу здесь какой-то технологии, связанной с отвлечением внимания. Власти подобные отвлечения не нужны. Тем более учитывая, что Тимошенко из Днепропетровска. И правоохранительные органы, которые должны работать на опережение, выглядят не лучшим образом. А за правоохранительными органами стоит руководство государства, поскольку ими непосредственно руководит...

Возможно, это произошло на криминально-экономической почве. Но процентов на 60 - это клиника.

Безусловно, раз есть жертвы, то есть просчеты в работе СБУ. Когда уже заложена взрывчатка, то сработать на опережение у службы безопасности не хватит сил, чтобы возле каждой урны поставить сотрудника. Страны с мощными спецслужбами и те становятся жертвами подготовленных терактов, тем более, если это не международная преступная террористическая группировка, а одиночки. Но это не дает никому индульгенции. Не глядя не на какие осложнения, наши спецслужбы должны работать. И не только в сфере экономической, заниматься так называемыми поисками коррупционеров, хотя и это нужно, а в первую очередь заниматься оперативной работой на опережение, на профилактику, в которой они значительно ослабели, как видим мы, старшее поколение, которое еще помнит работу комитета государственной безопасности. Если сравнить, как работали тогда и как работают сейчас — это небо и земля.

Если мы хотим, чтоб таких проявлений не было, нужно повернуть деяльность СБУ в свойственное ей русло, чтоб она занималась вопросами защиты национальных интересов. Смотрю сюжет в интернете: на Волыни боевой отряд, группка чегеваровцев открыто с ручными пулеметом расстреливают портреты Шухевича и Бандеры. И все это сходит с рук. Никто их не ищет. А это же потенциальные анархо-террористические группировки.

Геннадий Москаль, бывший заместитель председателя СБУ:

О МАССОВЫХ ТЕРАКТАХ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЕЩЕ В НОЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА

О том, что в Днепропетровске будут массовые теракты, правоохранительные органы были предупреждены еще в ноябре 2011 года, когда возле урны был убит бизнесмен, который случайно остановился возле киоска купить воды. Тогда СБУ сказало, что это было покушение именно на бизнесмена, но это не так. Потому что кто мог знать, что бизнесмен случайно остановится возле киоска? То есть когда сейчас власть кричит, что никто не предупреждал о терактах, никто не угрожал, что для них это сюрприз, то это не сюрприз. СБУ, МВД, прокуратура были предупреждены о терактах еще осенью. И что, какое-то руководство из Киева выезжало в Днепропетровск, пыталось выяснить, что происходит? Нет, такого не было. Все спихнули на покушение, но это не было покушение!

Кто-то говорит, что это могло быть выгодно оппозиции или власти, но это никому не выгодно! Власть говорит, что оппозиция может “радоваться”... Но с чего здесь радоваться?! Что люди пострадали или как?

И теперь, скажем я, будучи иностранцем, который собирался на Евро-2012, что буду делать с билетом. Конечно буду сдавать, потому что разве можно ехать в такую страну, где правоохранительные органы совсем не способны ничему противодействовать. Но они и не могут быть способны, если их менять каждый раз. И на кого менять — на донецкие кадры. Им не нужны специалисты, главное — чтобы из Донецка. Я вот был начальником управления МВД Украины в Днепропетровской области. Меня что, кто-то пригласил взять участие в поиске террористов или пригласили кого-то другого из старых хороших кадров. Нет, не пригласили, потому что они себя считают большими “профессионалами”. Поэтому, пусть покажут свой профессионализм. Я хочу видеть, как они раскроют это преступление.

Если нет, то Калинин и Захарченко должны подать в отставку. Примет ли ее Янукович — другой вопрос, а подать должны.

Оксана Климончук, Анна Ященко