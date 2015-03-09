В оккупированном Симферополе у памятника Шевченко дежурит полицейская машина (фото)

Как сообщает корреспондент "Крым. Реалии", симферопольцы планировали провести митинг в честь 201-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко возле памятника украинскому поэту. Однако симферопольская "администрация" отказала им в этом и согласовала проведение митинга в Гагаринском парке возле скульптуры "Три грации".

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Акция прошла спокойно. Однако, когда она завершилась, и люди начали расходиться, сотрудники "полиции" задержали ее организатора - Леонида Кузьмина и еще двух участников акции. По словам полицейских, поводом для задержания стало использование на митинге украинской символики.