Майские праздники: как замариновать и приготовить шашлык (фото, видео)

УНИАН собрал лучшие рецепты маринада для шашлыка из разных видов мяса. А также способы как приготовить шашлык в дома, если выбраться на природу не получается.

Впереди у украинцев целых пять выходных по случаю Пасхи и майских праздников.

Согласно прогнозу синоптиков, в эти дни нас ждет теплая и солнечная погода, а значит, самое время задуматься о том, чтоб выбраться с родными и друзьями на шашлыки.

УНИАН собрал лучшие рецепты маринада для шашлыка из разных видов мяса. А также способы как приготовить шашлык в дома, если выбраться на природу не получается.

Мясо на шашлык: какое выбрать

В Украине шашлык чаще всего готовят из свинины, говядины или курицы. Однако нередко можно найти гурманов, которые предпочитают шашлык из диетического мяса индейки, кролика или даже рыбы.

Шашлык из свинины

Шашлык из свинины – несомненно самый распространённый вид шашлыка. И понятно почему: шашлык свиной отличается нежностью, а свинина обладает нейтральным вкусом. Мясо свинины является достаточно жирным, из-за чего шашлык получается сочным.

Рецепт маринада: шашлык из свинины по-армянски

Шашлык по-армянски приготовить довольно просто. Маринад состоит всего из нескольких ингредиентов, а на приготовление мяса уходит всего 15-20 минут. Лучше всего этот рецепт подходит для свиной шейки.

На 1 кг мяса нам понадобятся:

• 2 средние луковицы

• 1 столовая ложка аджики

• 30мл растительного масла

• соль и перец по вкусу

Как приготовить шашлык

Мясо промыть в воде, срезать с него пленки, вырезать жилы, нарезать порционными кусочками. Размер кусочков выбирайте по своему вкусу. Чем мельче нарезка, тем быстрее она прожарится на мангале.

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Одну луковицу очистить от кожуры, промыть и натереть на мелкой терке, оставляя и образующийся сок. Добавить натертую луковую массу к мясу.

Всыпать соль и сухую аджику, состоящую из смеси молотой сладкой паприки и молотого острого перца. По желанию можно добавить и другие специи или пряности. Тщательно перемешать с нажимом, чтобы каждый кусочек мяса обволокся луковой основой и специями. Оставить на 1 час.

После этого очистить, промыть и нарезать оставшуюся луковицу крупными, широкими кольцами. Высыпать к мясу и влить растительное масло, лучше всего подсолнечное.

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Аккуратно перемешать, чтобы не повредить кольца лука. Оставить на холоде в течение 4-6 часов, лучше на ночь. Перед нанизыванием замаринованную массу обязательно извлечь и оставить при комнатной температуре на 1,5-2 часа, так как холодные кусочки мяса не принято обжаривать - они приготовятся по краям, а внутри останутся сырыми.

Насадить кусочки маринованного мяса на шампура попеременно с кольцами репчатого лука.

Обжарить на мангале, на раскаленных углях в течение 15-20 минут. Влить в оставшийся маринад 100 мл воды и время от времени поливать им шашлыки, чтобы они не стали сухими в процессе жарки.

Как замариновать свинину – видеорецепт

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Шашлык из говядины

Шашлык из говядины может быть очень вкусным, если правильно его приготовить, выбрать нужное мясо, и еще — правильно пожарить — на слабом жару, чтобы мясо успело хорошенько приготовиться, и при этом не обгореть.

Шашлык на минералке

Для говядины отлично подойдет маринад на основе газированной минеральной воды. Мясо получается очень сочным и мягким.

На 2 кг мяса понадобится:

• бутылка сильногазированной минералки

• 4 луковицы

• приправа для шашлыка

• 3 зубчика чеснока

• лавровый лист

• соль, перец

Нарезанное мясо смешать со специями и нарезанным кольцами луком, выдавить чеснок и залить водой так, чтоб она полностью покрыла мясо.

Оставить мясо на 1,5 часа при комнатной температуре. Обжарить на мангале.

Шашлык из баранины

Многие любители шашлыка уверенно говорят, что самое лучшее мясо для этого блюда — баранина. И они правы, ведь изначальное приготовление данного мясного блюда было именно из мякоти барана.

Как замариновать шашлык из баранины

Самым популярным и проверенным рецептом считается шашлык из баранины с добавлением уксуса. Он размягчит все жилки и мясо получится мягкое и сочное.

Ингредиенты на 1 кг мяса

• 4 луковицы

• 2 столовых ложки уксуса 9%

• 2 столовых ложки оливкового масла

• веточка мяты

• пучок петрушки

• соль и перец по вкусу

Мясо промыть, очистить от жилок и нарезать на одинаковые кусочки.

Лук нарезать кольцами, зелень порвать руками.

Мясо, лук и зелень смешать со специями. Дать мясу настоятся не менее 4 часов, лучше оставить на ночь.

Нанизать мясо на шампура и пожарить на мангале.

Как замариновать шашлык из баранины - видео

Видео Shampurok

Шашлык из курицы

Куриный шашлык – отличный вариант для тех, кото не хочет тратить много времени и сил для его приготовления. Также мясо курицы является диетическим и сильно не нагружает организм.

Куриный шашлык: рецепт маринада

Что бы шашлык получился максимально диетическим лучше всего использовать куриное филе. Маринад из соевого соуса и апельсина добавит шашлыку азиатские нотки.

Ингредиенты на 1 кг мяса

• 100 мл соевого соуса

• 1 апельсин

• приправа для курицы (без соли)

• соль, перец по вкусу

Куриное филе промыть и нарезать на равные кусочки.

Для маринада выжать сок одного апельсина и смешать его с соевым соусом. Добавить маринад в мясо и перемешать.

Добавить специи, соль, перец и перемешать. Будьте осторожны с солью так, как соевый соус является соленым сам по себе.

Оставить мясо на 30 минут и можно приступать к жарке.

Рецепт маринада для шашлыка из курицы - видео

Видео oblomoff

Шашлык из индейки

Ещё одним вариантом здорового и низкокалорийного шашлыка является шашлык из индейки. Замаринованное мясо индейки очень мягкое и сочное.

Как быстро замариновать шашлык

Индейка, как и курица, не требует много времени для мариновки. Для этого мяса отлично подойдет маринад на кефире.

Ингредиенты на 2 кг мяса

• 0,5 л кефира

• 3 луковицы

• 2 сладких перца

• 100 г томатной пасты

• соль и перец по вкусу

В емкость для маринада залить кефир.

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Нарезать лук кольцами и засыпать в эту емкость.

Затем нарезать перец, лучше всего резать кольцами, чтобы потом его можно было легко надеть на шампур. Нарезанный перец тоже нужно положить в кефир.

В получившуюся смесь нужно положить специи, томатную пасту и все хорошенько посолить.

Филе индейки нарезать одинаковыми кусочками и перемешать с маринадом. Оставить мясо на 40-50 минут.

Шашлык из кролика

Шашлык из кролика – это вариант для гурманов. Кроличье мясо очень привередливое, его надо уметь приготовить так, чтоб оно не стало жестким. При этом кролик быстро маринуется, и с помощью правильного маринада можно придать ему нежность и сочность.

Как мариновать кролика

Для кролика отлично подойдет маринад на майонезе. Лучше всего приготовить майонез в домашних условиях, но и магазинный вкус не испортит.

Ингредиенты на 2 кг мяса

• 200 г майонеза

• 3 луковицы

• соль и перец по вкусу

Тушку кролика необходимо промыть и разрезать на части так, чтоб их было удобно нанизывать на шампура.

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Лук нужно нарезать кольцами и добавить в миску с мясом.

Затем добавить соль и перец. Можно добавить и другие любимые специи. С кроликом хорошо сочетаются петрушка, базилик, чеснок, кориандр. Однако не стоит переусердствовать со специями, чтоб не перебить вкус мяса.

Добавить майонез и тщательно все перемешать. Оставить мясо минимум на час. Отметим, что чем дольше будет мариноваться мясо, тем более мягким и сочным в итоге оно получится.

Как приготовить шашлык из кролика - видео

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Шашлык из сома

Если вы по тем или иным причинам не употребляете мясо, но не прочь полакомится рыбой, для вас идеально подойдет шашлык из сома. Речной сом – это вкусный и полезный продукт, который любят практически все гурманы, ведь он обладает не только большим количеством мяса, но и богат аминокислотами и прочими полезными веществами.

Маринад для шашлыка из сома

Рыба всегда хорошо сочетается с лимоном, поэтому к сому советуем вам маринад на основе лимонного сока. Для шашлыка лучше всего выбирать сома от 800 г до 1,2 кг.

Для маринада на один кг рыбы на понадобятся

• 2 лимона

• 3 пучка зелени (укроп, петрушка)

• 3 луковицы

• 4 дольки чеснока

• соль, перец по вкусу

Рыбу нарезать на стейки.

Лимон порезать на дольки, как следует выдавить из них сок в специально приготовленную посуду;

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Зелень необходимо мелко нарезать, соединить с лимонным соком;

Дольки чеснока пропустить через пресс, так же добавить к лимонному соку;

Луковицы порезать на тонкие кольца, добавить их к общей массе;

Готовый маринад посолить и поперчить;

Рыбные стейки обильно залить лимонным маринадом, оставить на 1 час.

Выложить рыбу на решетку и пожарить на углях, периодически переворачивая.

Как приготовить шашлык дома

Если у вас нет возможности выехать на природу и погода вдруг резко испортилась, есть несколько способов приготовить шашлык дома.

Шашлык на сковороде

При готовке шашлыка на сковороде нужно учитывать особенности мяса.

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Так, маринованную курицу достаточно просто обжарить со всех сторон по несколько минут. Если вы взяли куриные бедра, то на готовку уйдет около получаса. Желательно переворачивать бедрышки каждые пять минут.

Если вы берете на шашлык свинину или говядину, то мясо лучше обжарить со всех сторон до образования золотистой корочки, а затем немного протушить. Для этого оставшийся маринад следует разбавить водой и вылить на сковороду. Накрыть крышкой и тушить до готовности.

Также можно пожарить и лук, который использовался в маринаде. Его лучше добавлять за несколько минут до снятия сковороды с плиты.

Шашлык в мультиварке

Очень простым является вариант приготовления шашлыка в мультиварке. Для этого мясо вместе с маринадом нужно выложить в чашу мультиварки, закрыть крышкой и поставить на режим «жарка» или «тушение».

Время, необходимое для приготовления, зависит от вида мяса. Для курицы будет достаточно 20-30 минут, для свинины и говядины – 40-50. На приготовления баранины и кролика необходимо 80-100 минут, их лучше готовить на режиме «тушение», а в маринад стоит добавить небольшое количество воды.

Как приготовить шашлык в духовке

Шашлык в духовке можно приготовить несколькими способами. Например, можно сделать шашлык в рукаве. Для это нужно выложить маринованное мясо в рукав для запекания и отправить на час в разогретую до 220 духовку на 1 час. Для образования на мясе корочки, рукав следует разрезать и запекать мясо ещё около 20 минут.

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Также можно приготовить мясо в духовке на шпажках. Этот вариант идеально подойдет для тех, у кого духовка имеет функцию гриля. Для этого следует нанизать мясо на шпажки. Можно чередовать кусочки с кольцами лука из того же маринада или же с другими овощами, например, с дольками помидора или болгарского перца. Шпажки с мясом можно выложить прямо на решётку в духовке, поставив под неё противень, чтобы туда стекал лишний сок. Или положить их на узкий противень или форму так, чтобы на краях посуды располагались концы шпажек. Получится своего рода мини-мангал. Куриный шашлык в духовке надо готовить при температуре 200 °C, а шашлык из другого мяса — при 230-240 °C. Благодаря сильному нагреву мясо покроется румяной корочкой, а внутри останется сочным: из него не выпарится жидкость. Поставьте шашлык в разогретую духовку на 20-30 минут. Может потребоваться чуть больше времени, в зависимости от вида и свежести мяса.

Шашлык в банке

Видео Shampurok

Шашлык из банки невероятно вкусно пахнет и получается очень сочным. Он не будет таким же поджаристым, как обычный шашлык. Но если очень хочется сделать аппетитную корочку, то после приготовления можно поджарить мясо на сковороде.

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Кусочки мяса точно так же, как и в предыдущем способе, насадите на шпажки. Затем поставьте их в чистые сухие банки объёмом 3–5 литров. Размер банки будет зависеть от длины шпажек и количества мяса на них. В одну банку поместится не больше пяти шпажек.

Для более насыщенного аромата на дно можно положить маринованный или жареный лук.

Горлышки банок запечатайте фольгой и сделайте в ней несколько маленьких проколов. Это нужно, чтобы из банки мог выходить лишний пар.