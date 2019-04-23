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Тина Кароль поразила сеть "опасным" декольте (фото)

11:45, 23 апреля 2019
Общество
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Звезда очаровала фанов / фото instagram.com/tina_karol

Украинская певица и звездный тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль взбудоражила своих фанатов ярким фото, на котором она позирует в платье с очень глубоким декольте.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Его активно комментируют и восхищаются красотой исполнительницы.

Так, в кадре Тина Кароль появилась в нежно-голубом платье с тонкими бретелями и в цветочный принт. В глаза бросается "опасное" декольте. Дополнила образ поп-дива распущенными волнистыми волосами, аккуратно уложенными с помощью декорированного обруча. На губах - ярко-красная помада.

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, отказавшаяся представлять Украину в Израиле, поразила сеть сексуальным фото.

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Теги: #фото#Тина Кароль