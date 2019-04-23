52-летняя Сумская потрясла сеть фото без макияжа

Поклонников не оставила равнодушными естественная красота артистки.

52-летняя украинская актриса Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа.

Соответствующее фото артистка опубликовала в Instagram.

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"На праздник такой сюрприз, мои орхидеи расцвели в полной красе. С Вербным воскресеньем вас, друзья! Любви и радости каждой семье! Единства и мира!", — написала Ольга.

Поклонников не оставила равнодушными естественная красота артистки.

"Шикарно выглядите", "Оля, с Вашей красотой никакая орхидея не сравнится", "Шикарные орхидеи очень к лицу такой шикарной женщине, как Вы, Оля!", "Замечательная женщина. Сочетание женственности, нежности, мудрости. Всегда красивая и цветущая", - написали в сети.

Как сообщал УНИАН, свежее фото Каменских покорило фанатов.