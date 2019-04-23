"Наконец-то одета": Каменских в белом костюме потрясла фанатов красотой (фото)

На фото Каменских позирует, сидя на стуле. На ней надета белая майка и белый брючный костюм.

Украинская певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников стильными фото. На этот раз певица покорила сеть снимком в белом костюме.

Фото она опубликовала на странице в Instagram.

Читайте также"Как мумия": Пугачева удивила болезненным видом (фото)

На фото Каменских позирует, сидя на стуле. На ней надета белая майка и белый брючный костюм. Поклонники отметили, что певице невероятно идет такой образ и что ей следует "почаще появляться на фото одетой".

"Вау, очень красивая и одетая!", "Это хорошая девочка!!! Ни тебе унитаза, ни задницы голой... Молодец!", "Настя, деловой стиль в белом цвете очень Вам к лицу! Выглядишь: Сама элегантность!!!", - засыпали Каменских комплиментами.

Как сообщал УНИАН, свежее фото Каменских покорило фанатов.