Победительница "Голоса страны" рассказала, кого поддержала на выборах президента

Оксана Муха не имела возможности проголосовать.

Победительница "Голоса страны-9" Оксана Муха поддержала на выборах президента Украина Петра Порошенко.

Сразу после финала певческого шоу она приехала в выездную студию ТСН и поделилась своими политическими убеждениями.

Отмечается, что из-за постоянной занятости в "Голосе" она не имела возможности выстоять очередь за открепительным и проголосовать.

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"Безумная работа. Безумное количество людей, которые работают с утра до ночи. Главное, что я поняла, что надо оставаться собой. Шоу есть шоу, но люди верят тебе только, когда ты искренен. Нельзя себе изменять, надо идти проверенным собой путем и нельзя сомневаться", - рассказала Оксана об участии в проекте.

Впрочем, артистка с пониманием отнеслась к результатам экзит-поллов – говорит, ей понятно стремление людей к переменам к лучшему. Оксана Муха подчеркивает, что изменений не нужно ждать от государства, а надо меняться самому и менять окружающую среду.

Напомним, на канале "1+1" состоялся грандиозный финал проекта "Голос страны-9". За победу в проекте боролись четверо участников - Оксана Муха из команды Dan Balan, самородок из Знаменки Андрей Хайат из команды Тины Кароль, Карина Арсентьева из команды Потапа и Виктория Олейник из Каменец-Подольского из команды MONATIK.

По итогу, благодаря поддержке зрителей победительницей девятого сезона проекта "Голос страны" стала "реинкарнация Квитки Цисык", которую тренеры назвали "душой украинского народа" Оксана Муха из команды Dan Balan. Кроме почетного звания "Голос страны" Оксана получила в подарок главный приз – квартиру в Киеве.