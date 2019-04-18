"Силиконовое утро": Седокова без белья показала пышную грудь и нарвалась на критику (фото)

Певица опубликовала снимок, на котором она в банном халате на голое тело.

Украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала споры в сети новым откровенным фото.

В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она в банном халате на голое тело. При этом халат надет таким образом, что обнажает грудь.

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В комментариях многие пользователи раскритиковали экс-"виагру" за слишком откровенное фото и намекнули на хирургические вмешательства и использование фотошопа.

"Ай-яй-яй, как не стыдно", "Как надоело", "Силикон спрячь", "Ну сиську нафотошопила-то", "Та сняла бы уже халат. Все остальное никому не интересно", "Кому-то явно не хватает мужского внимания, и всеми способами надо его привлечь", "Не в том возрасте, чтоб выставлять всё что есть", "Силиконовое утро", "Сосок видно", - пишут комментаторы.

В то же время многим подписчикам фото понравилось. "Анечка,вы шикарна", "Прекрасно выглядишь", "Богиня", "Ух, какая женщина!", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее эпатажная Седокова шокировала сеть, широко раздвинув ноги на камеру.