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Полураздетую Ани Лорак "разнесли" в сети (фото)

09:41, 18 апреля 2019
Общество
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Ани Лорак показала фото со съемок клипа / фото instagram.com/anilorak

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Фото артистка опубликовала в своем Instagram. В кадре 40-летняя звезда позирует в латексном боди, которое многие сочли вульгарным.

Образ исполнительницы совершенно не понравился поклонникам, они раскритиковали ее за то, что она часто оголяется: "Зачем нужно быть всегда раздетой?", "Это кошмар", "Вам не стыдно перед дочерью?",  "Не лицо, а маска".

Как сообщалось, во вторник, 16 апреля, опальная украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала".

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Теги: #фото#Ани Лорак