Полураздетую Ани Лорак "разнесли" в сети (фото)
09:41, 18 апреля 2019Общество
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Исполнительницу раскритиковали за откровенные фото.
Ани Лорак показала фото со съемок клипа / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак показала снимки из своего нового клипа на песню "Я тебя ждала" и нарвалась на критику.
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Фото артистка опубликовала в своем Instagram. В кадре 40-летняя звезда позирует в латексном боди, которое многие сочли вульгарным.
Образ исполнительницы совершенно не понравился поклонникам, они раскритиковали ее за то, что она часто оголяется: "Зачем нужно быть всегда раздетой?", "Это кошмар", "Вам не стыдно перед дочерью?", "Не лицо, а маска".
Как сообщалось, во вторник, 16 апреля, опальная украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала".
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