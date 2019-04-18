Полураздетую Ани Лорак "разнесли" в сети (фото)

Исполнительницу раскритиковали за откровенные фото.

Опальная украинская певица Ани Лорак показала снимки из своего нового клипа на песню "Я тебя ждала" и нарвалась на критику.

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Фото артистка опубликовала в своем Instagram. В кадре 40-летняя звезда позирует в латексном боди, которое многие сочли вульгарным.

Образ исполнительницы совершенно не понравился поклонникам, они раскритиковали ее за то, что она часто оголяется: "Зачем нужно быть всегда раздетой?", "Это кошмар", "Вам не стыдно перед дочерью?", "Не лицо, а маска".

Как сообщалось, во вторник, 16 апреля, опальная украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала".