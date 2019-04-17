Ждут приятные сюрпризы: гороскоп на май для всех знаков Зодиака

У Весов месяцы прокрастинации вот-вот сменятся периодом невероятного творческого подъема.

Май станет временем сюрпризов и незапланированных изменений.

Об этом свидетельствует прогноз астрологов, передает Harper's Bazaar.

ОВЕН

У вас опять проблемы с дисциплиной, а заодно с настроением: вы не привыкли давать себе поблажки, а тут приходится все время перед собой же оправдываться. Прекращайте эту порочную практику и возвращайтесь в русло конструктива.

ТЕЛЕЦ

Вы от природы практичны и не любите незапланированных изменений. Однако в мае вам придется расстаться с кое-какими характеристиками собственного знака и, быть может, даже мимикрировать под Овнов с их привычкой следовать зову эмоций и бросаться в омут с головой. Не бойтесь необратимых последствий: вашей внутренней стабильности сейчас ничто не угрожает, а веселое лето и щедрая на приятные сюрпризы осень станут отличным послевкусием.

Читайте такжеАстролог рассказал о смертельной болезни Софии Ротару

БЛИЗНЕЦЫ

Противоречия — ваши лучшие друзья с детства, но в последнее время вы зашли слишком далеко даже по меркам Близнецов. Оказавшись в центре конфликта, подумайте, позиция какой из сторон вам действительно близка, прежде чем разделять обе.

РАК

Чем больше вам кажется, что вы наконец-то обуздали свое эго, тем выше риск, что оно выскочит, как чертик из табакерки, в самый неподходящий момент. И в ваших силах обойтись с ним беспардонно — сейчас слушайте только сердце.

ЛЕВ

Вы как-то совсем не по-львиному сбавили обороты, растеряв запал в работе, общении с близкими и даже любви. Главное — не отчаивайтесь. Помните, что вы победитель, даже если временно приходится признавать поражение.

ДЕВА

Вы ищете совета не там и не у тех и в итоге лишь глубже погружаетесь в собственные иллюзии. Задание на май: избавиться от манипуляторов и прислушаться к людям, чье мнение для вас правда важно, даже если говорят они отнюдь не комплименты.

ВЕСЫ

Месяцы прокрастинации вот-вот сменятся периодом невероятного творческого подъема. Сейчас главное — не отдаться в когтистые лапы рефлексии. И не злоупотреблять алкоголем, который снова разберет вашу силу воли по частям.

СКОРПИОН

Из страха упустить карьерные возможности вы теряете главное: привычку радоваться жизни и наслаждаться каждой минутой. Срочно возвращайте ее в мае, пока не превратились в ходячий искусственный интеллект.

СТРЕЛЕЦ

Смиритесь с тем, что вы не единственный сценарист своей жизни и все не может быть только так, как хочется вам. И это хорошая новость: самые спонтанные и даже сумасбродные поступки в мае будут и самыми правильными.

КОЗЕРОГ

Вы так увлеклись саморазвитием, что начали воспринимать штиль в личной жизни как нечто само собой разумеющееся. Еще одна прочитанная залпом книга и знакомство со звездным йогином — это прекрасно, но разве вы стремились к одиночеству?

ВОДОЛЕЙ

А вот теперь время данных себе обещаний точно прошло. Либо действуйте, потому что все в ваших силах и руках, либо признайте, в конце концов, что так называемая цель номер один была лишь эксцентричной выдумкой.

РЫБЫ

Принятое вами решение взять свою жизнь под полный контроль подвергнется в мае серьезной проверке на прочность. Но если сегодня побороть соблазны все-таки удастся, то завтра двигаться вперед будет заметно легче.