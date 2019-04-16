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Ани Лорак в латексе и слезах нарвалась на волну критики в сети (фото, видео)

13:12, 16 апреля 2019
Общество
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Во вторник, 16 апреля, опальная украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала".

Судя по всему, эта композиция посвящена личной истории артистки, пережившей недавно развод с мужем-изменником Муратом.

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"Я тебя ждала, мы не попрощались", "больше не могу засыпать одна", "не ищи мои следы", "все уже позади" - такие слова поет Лорак в новом клипе.

В новой видеоработе, которую фаны назвали "криком души" Ани Лорак, артистка расплакалась.

Многие комментаторы разочарованы новой работой певицы, ведь ожидали от нее большего: "Костюмы и образы мимо кассы", "Пошлость", "Ни о чем", "Скучно и неинтересно".

Другие же, наоборот, восхищены силой и голосом исполнительницы, они называют ее новый клип прекрасным и искренним.

Отметим, что в клипе Ани Лорак предстает в разных образах, преимущественно - откровенных латексных, что, похоже, оценили не все.

Известно, что клип на песню "Я тебя ждала" был снят в Киеве режиссером Катей Царик, с которой певицу связывает дружба.

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Теги: #фото#Ани Лорак