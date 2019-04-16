Ани Лорак в латексе и слезах нарвалась на волну критики в сети (фото, видео)

В новой видеоработе Ани Лорак расплакалась.

Во вторник, 16 апреля, опальная украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала".

Судя по всему, эта композиция посвящена личной истории артистки, пережившей недавно развод с мужем-изменником Муратом.

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"Я тебя ждала, мы не попрощались", "больше не могу засыпать одна", "не ищи мои следы", "все уже позади" - такие слова поет Лорак в новом клипе.

В новой видеоработе, которую фаны назвали "криком души" Ани Лорак, артистка расплакалась.

Многие комментаторы разочарованы новой работой певицы, ведь ожидали от нее большего: "Костюмы и образы мимо кассы", "Пошлость", "Ни о чем", "Скучно и неинтересно".

Другие же, наоборот, восхищены силой и голосом исполнительницы, они называют ее новый клип прекрасным и искренним.

Отметим, что в клипе Ани Лорак предстает в разных образах, преимущественно - откровенных латексных, что, похоже, оценили не все.

Известно, что клип на песню "Я тебя ждала" был снят в Киеве режиссером Катей Царик, с которой певицу связывает дружба.