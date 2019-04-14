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"Вкусная!": участница группы "НеАнгелы" похвасталась аппетитными формами в откровенном купальнике

06:31, 14 апреля 2019
Общество
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Слава Каминская похвасталась формами в купальнике / фото Единственная

После того, как певице удалось сбросить несколько килограмм благодаря интервальному голоданию, она устроила смелую фотосессию в купальниках.

На своей странице в Instagram Слава поделилась фото, на котором она позирует в бассейне, демонстрируя шикарные формы в красном купальнике с черной полупрозрачной сеткой в зоне декольте.

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"Не бойтесь совершенства. Вам все равно никогда его не достичь", - подписала фото певица.

Поклонники в комментариях засыпали артистку комплиментами, отметив, что Каминская мотивирует их становиться лучше.

"Вкусная!", "Вы та женщина, на которую хочется равняться", "Ну ничего себе, бимба!" , "Огооооооооо! Взгляд не отвести", "Все аппетитно", - писали юзеры.

Слава Каминская показала глубокое декольте / instagram.com/babaslavka

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