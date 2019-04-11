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Лобода в ярком наряде пришла на гала-ужин российской музпремии (фото)

16:57, 11 апреля 2019
Общество
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Instagram Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода "засветилась" на гала-ужине российской музыкальной премии МузТВ. Мероприятие прошло в отеле The Ritz-Carlton Moscow.

Вечер был 🔥🤘@muztv

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Снимки опубликованы в Instagram певицы.

Артистка надела черные кожаные брюки, яркую цветастую блузку и белый пиджак. 

Светлана Лобода, Анна Седокова, Филипп Киркоров и другие артисты пришли, чтобы узнать, есть ли у них шанс получить статуетку.

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль вышла в свет в "голом" платье и вызвала жаркие споры в сети. 

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Теги: #певица#Светлана Лобода