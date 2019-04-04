Именины Таисии: значение имени, открытки и поздравления

Сегодня, 4 апреля, Таисии празднуют первые в году именины.

Именины Таисии по церковному календарю отмечаются трижды в году: 4 апреля, 23 мая (Таисия Египетская) и 21 октября (преподобная Таисия Фиванская).

Сегодня, 4 апреля, Таисии празднуют первые в году именины, поэтому не забудьте поздравить своих родных, коллег и подруг с Днем ангела.

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Значение имени Таисия

Это имя имеет древнеегипетское происхождение и означает "посвященная Изиде". В Египте богиня Изида была одной из наиболее почитаемых, ее культ широко распространился по странам Средиземноморья и, в частности, попал в Грецию.

Изида была описана в мифологии как жена и сестра бога Осириса и мать бога Гора. Она служила олицетворением супружеской верности, материнства, плодородия, водной и ветровой стихий, волшебства и мореплавания. Изображалась Изида с головой или рогами коровы. Ее статуи, на которых богиня стояла с младенцем Гором на руках, повлияли на иконографию Богоматери.

Какой характер Таисии

Как правило, женщина с этим именем обладает очень независимым, но довольно скрытным характером. Она, несомненно, самолюбива, однако врожденная осторожность склоняет ее не афишировать свои душевные качества, так что при всем своем самолюбии Таисия предпочитает держаться довольно скромно и уравновешенно. Пока однажды она не выпустит на свободу присущую ей импульсивность.

Спокойная, общительная, рассудительная, любознательная девочка, она будет серьёзно изучать незнакомых людей, внимательно присматриваясь к ним.

Стремится, чтобы жизнь её не была обыденной. Уверенна, что рассчитывать может только на себя. Не очень везучий человек, но никогда не падает духом. Лишь сжимает кулаки, распрямляет спину и продолжает идти своим тернистым путем.

День ангела Таисии: поздравления и открытки

Прекрасная Таисия,

Позвольте Вас поздравить

И пожелать Вам крылья

Уверенно расправить!

И полететь над миром,

Над суетою бренной,

Чтоб каждой клеткой счастье

Почувствовать мгновенно!

С именинами, Таисия, поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть часто прилетает счастья птица.

Желаем забыть про все невзгоды,

Здоровья крепкого тебе на долгие годы,

Пусть внимание дарят тебе все сполна,

Пускай в душе всегда звенит весна.

Таинственная, Ангельски милая, Интересная, Сильная, Искренняя, Яркая, — дорогая Тая, я желаю тебе всегда оставаться такой. Поздравляю тебя и желаю здоровья, удачи, успеха, радости, любви, счастья и богатства! Пусть в твоей жизни всё и всегда складывается самым наилучшим образом.