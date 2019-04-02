Marvel выпустила новый трейлер последних "Мстителей" и показала главного антагониста (видео)

В ролике показали возвращение Таноса.

В сети показали очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».

Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment 2 апреля.

«Вы не могли жить с поражением. И куда это привело вас? Обратно ко мне», - заявляет Танос в клипе.

Напомним, что о появлении в новых «Мстителях» главного антагониста в исполнении Джоша Бролина стало известно еще во время съемок фильма, однако до конца не было ясно, предстанет ли он в живом обличье или же во флешбэках. Актер в очередной раз предстанет в роли Таноса.