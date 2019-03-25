Ведущая Евровидения-2019 похвасталась ягодицами (фото)
15:14, 25 марта 2019Общество
638 0
Модель обожает проводить время на пляже или у бассейна.
На фото Рафаэли запечатлена в одних плавках и топлес / Фото из открытых источников
33-летняя манекенщица опубликовала фото, сделанное у бассейна, и сообщила, что готова к старту летнего сезона. На фото Рафаэли запечатлена в одних плавках и топлес. Она стоит спиной к камере, одной рукой, видимо, прикрывать свою грудь. На голове у модели белая кепка, а на лице - улыбка.
"Лето, я готова", - подписала фото Бар Рафаэли.
Модель обожает проводить время на пляже или у бассейна. Кажется, это то место, где Бар бывает даже чаще, чем на работе. Однако скоро девушке придется потрудиться, ведь в этом году она является одной из ведущих музыкального конкурса "Евровидение".
Как сообщал УНИАН, конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter