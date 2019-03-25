Ведущая Евровидения-2019 похвасталась ягодицами (фото)

Модель обожает проводить время на пляже или у бассейна.

33-летняя манекенщица опубликовала фото, сделанное у бассейна, и сообщила, что готова к старту летнего сезона. На фото Рафаэли запечатлена в одних плавках и топлес. Она стоит спиной к камере, одной рукой, видимо, прикрывать свою грудь. На голове у модели белая кепка, а на лице - улыбка.

"Лето, я готова", - подписала фото Бар Рафаэли.

Модель обожает проводить время на пляже или у бассейна. Кажется, это то место, где Бар бывает даже чаще, чем на работе. Однако скоро девушке придется потрудиться, ведь в этом году она является одной из ведущих музыкального конкурса "Евровидение".

Как сообщал УНИАН, конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.