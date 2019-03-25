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Ведущая Евровидения-2019 похвасталась ягодицами (фото)

15:14, 25 марта 2019
Общество
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На фото Рафаэли запечатлена в одних плавках и топлес / Фото из открытых источников

33-летняя манекенщица опубликовала фото, сделанное у бассейна, и сообщила, что готова к старту летнего сезона. На фото Рафаэли запечатлена в одних плавках и топлес. Она стоит спиной к камере, одной рукой, видимо, прикрывать свою грудь. На голове у модели белая кепка, а на лице - улыбка.

"Лето, я готова", - подписала фото Бар Рафаэли.

SUMMER I’m ready for you

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

Модель обожает проводить время на пляже или у бассейна. Кажется, это то место, где Бар бывает даже чаще, чем на работе. Однако скоро девушке придется потрудиться, ведь в этом году она является одной из ведущих музыкального конкурса "Евровидение".

Как сообщал УНИАН, конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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Теги: #Евровидение