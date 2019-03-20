Сеть напугало видео с кровавым нападением на Дмитрия Комарова - путешественник рассказал о случившемся

Ранее на YouTube канале "ACTOR FIGHT" появилось видео с кадрами нападения на Дмитрия Комарова.

В сети опубликовано видео, на котором украинский путешественник, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров пострадал в перестрелке в Бразилии. Сам Комаров связался с журналистами и заверил, что с ним все хорошо.

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Ранее на YouTube канале "ACTOR FIGHT" появилось видео с кадрами нападения на Дмитрия Комарова. Видео вышло с хэштегом #dmytrokomarov, а в описании говорилось - «Моим украинским друзьям не очень повезло».

На кадрах можно было видеть, как Комарова преследуют неизвестные. В следующей сцене он лежит посреди дороги в крови.

Видео не рекомендуется к просмотру детям и лицам с неустойчивой психикой.

Видео спровоцировало ажиотаж в сети, многие предположили, что это фейк. Комаров прокомментировал скандальный ролик.

«…Мы живы, здоровы, с нами все хорошо. Простите, что вам пришлось побеспокоится, и благодарю очень за такое теплое отношение… Из за этого видео даже мои близкие успели попереживать», - отметил Комаров в видеокомментарии для «Сниданка з 1+1».

Он также рассказал, что скоро возвращается в Украину и везет много интересного материала.

«Сегодня в 22:45 на 1+1 новый, крутой выпуск. Так что все очень хорошо», - подчеркнул он.