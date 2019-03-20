Экс-"виагра" озадачила сеть огромной грудью в леопардовом бикини (фото)

Многие смогли оценить фигуру артистки на новом снимке.

Опальная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила сеть откровенным фото.

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В своем Instagram артистка опубликовала фото в откровенном наряде. Звезда появилась в кадре в белье в леопардовый принт и куртке-косухе. Дополнила образ Седокова солнцезащитными очками.

"Сочно", "Классная грудь", "Крутая фигура", "Самая сексуальная", "Само совершенство", "Силикон", "Красотка", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Анна Седокова, которая не скрывает того, что любит вкусно поесть, совместила приятное с полезным и устроила себе фотосессию с собственной линейкой сладостей.