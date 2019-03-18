Леся Никитюк угодила в больницу (фото)
17:02, 18 марта 2019Общество
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Звезда опубликовала фото и видео, на которых лежит в клинике под капельницей.
Ведущая в кадре лежала под капельницей / фото УНИАН
Украинская телеведущая, звезда проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк попала в больницу.
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Об этом она сообщила в Instagram-stories. Причина госпитализации пока неизвестна. "Не знаю, что за ерунда происходит… Но знаю точно одно: хороших людей так просто не сломать", - написала Никитюк.
"Просто очень плохое самочувствие. Возможно, что-то с иммунитетом. Меня прокапают сегодня-завтра-послезавтра и все будет ок", - сообщила ведущая в своем обращении к фанатам.
фото instagram.com/stories/lesia_nikituk
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