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Леся Никитюк угодила в больницу (фото)

17:02, 18 марта 2019
Общество
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Ведущая в кадре лежала под капельницей / фото УНИАН

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Об этом она сообщила в Instagram-stories. Причина госпитализации пока неизвестна. "Не знаю, что за ерунда происходит… Но знаю точно одно: хороших людей так просто не сломать", - написала Никитюк.

"Просто очень плохое самочувствие. Возможно, что-то с иммунитетом. Меня прокапают сегодня-завтра-послезавтра и все будет ок", - сообщила ведущая в своем обращении к фанатам.

фото instagram.com/stories/lesia_nikituk

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Теги: #фото#Леся Никитюк