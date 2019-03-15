Появились подробности о состоянии певицы Юлии Началовой

Родители артистки сообщили, что у Началовой нет отека мозга, о котором появилась информация в СМИ.

Состояние российской певицы Юлии Началовой, которая находится в одной из московских клиник, не ухудшалось.

Об этом сообщила в представитель артистки Анна Исаева, пишет ТАСС.

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"Только что связывалась с родителями Юлии, но они мне сообщили, что ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ [отек мозга], - нет", - сказала она.

Ранее Исаева сообщила, что певица находится в одной из столичных клиник. Началова резко почувствовала себя плохо, ее состояние оценивалось как тяжелое. Артистку ввели в состояние искусственной комы. Диагноз представитель певицы не называла. Началова находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, так как "легкие не справляются".

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик" и др.