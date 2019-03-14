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Леся Никитюк показала интересное фото с отдыха

11:21, 14 марта 2019
Общество
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Никитюк отдыхает в Египте / фото instagram.com/lesia_nikituk

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Так, на опубликованном в Instagram снимке знаменитость появилась с крыльями из камыша за спиной, стоя на фоне пустыни и сложив руки на груди, будто для молитвы.

В подписи к фото Леся Никитюк предложила подписчикам оставить свой творческий след - написать лучший отзыв. Победителю она пообещала перевести на банковскую карту 500 гривень.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Настя Каменских продолжает подогревать слухи о возможных романтических отношениях с Потапом. 

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Теги: #фото#Леся Никитюк