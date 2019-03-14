Леся Никитюк показала интересное фото с отдыха
11:21, 14 марта 2019Общество
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Леся Никитюк продолжает радовать подписчиков фотографиями из Египта.
Никитюк отдыхает в Египте / фото instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками забавным фото из Египта.
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Так, на опубликованном в Instagram снимке знаменитость появилась с крыльями из камыша за спиной, стоя на фоне пустыни и сложив руки на груди, будто для молитвы.
В подписи к фото Леся Никитюк предложила подписчикам оставить свой творческий след - написать лучший отзыв. Победителю она пообещала перевести на банковскую карту 500 гривень.
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