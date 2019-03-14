Леся Никитюк показала интересное фото с отдыха

Леся Никитюк продолжает радовать подписчиков фотографиями из Египта.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками забавным фото из Египта.

Читайте такжеMARUV взволновала сеть фото без белья

Так, на опубликованном в Instagram снимке знаменитость появилась с крыльями из камыша за спиной, стоя на фоне пустыни и сложив руки на груди, будто для молитвы.

В подписи к фото Леся Никитюк предложила подписчикам оставить свой творческий след - написать лучший отзыв. Победителю она пообещала перевести на банковскую карту 500 гривень.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Настя Каменских продолжает подогревать слухи о возможных романтических отношениях с Потапом.