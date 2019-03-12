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Дорофеева "засветила" грудь в топе с откровенным декольте (фото)

16:05, 12 марта 2019
Общество
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Надя Дорофеева "засветила" грудь / фото instagram.com/nadyadorofeeva

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она одета в яркий оранжевый топ с глубоким декольте.

Дерзкий образ певицы дополняют золотые украшения в виде цепей.

"On fire", - подписала фото Дорофеева.

фото instagram.com/nadyadorofeeva/

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева опубликовала фото, на котором позировала без макияжа.

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Теги: #Надя Дорофеева