Дорофеева "засветила" грудь в топе с откровенным декольте (фото)
16:05, 12 марта 2019Общество
949 0
"On fire", - подписала фото певица.
Надя Дорофеева "засветила" грудь / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась откровенным образом в соцсетях.
В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она одета в яркий оранжевый топ с глубоким декольте.
Дерзкий образ певицы дополняют золотые украшения в виде цепей.
"On fire", - подписала фото Дорофеева.
фото instagram.com/nadyadorofeeva/
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева опубликовала фото, на котором позировала без макияжа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter