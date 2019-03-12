Дорофеева "засветила" грудь в топе с откровенным декольте (фото)

"On fire", - подписала фото певица.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась откровенным образом в соцсетях.

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она одета в яркий оранжевый топ с глубоким декольте.

Дерзкий образ певицы дополняют золотые украшения в виде цепей.

"On fire", - подписала фото Дорофеева.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева опубликовала фото, на котором позировала без макияжа.