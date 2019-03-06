Скандал с хищениями в «оборонке»: сегодня двум подозреваемым будут избирать меру пресечения (видео)

Ранее НАБУ и САП задержали нынешнего и бывшего руководителей предприятия "Спецтехноэкспорт".

Меру пресечения двум чиновникам, которых подозревают в махинациях в оборонном секторе, будут избирать сегодня, 6 марта.

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Как сообщается в сюжете ТСН, речь идет о руководителях "Спецтехноекспорта" - дочернего предприятия компании "Укроборонпром".

Ранее НАБУ и Антикоррупционная прокуратура обыскали его помещения. А потом задержали двух руководителей: нынешнего – Владислава Бельбаса, и бывшего, Павла Барбула. Их подозревают в растрате 55 миллионов гривень. Задержаны также трое прочих должностных лиц предприятия.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности. Сам Гладковский заявлял, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и будет судиться с журналистами-расследователями.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету, о которых говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн.

Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом"обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель государственного концерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

НАБУ открыло уголовное производство по результатам анализа новой части расследования СМИ о фактах коррупции в оборонке по осуществлению закупки деталей и комплектующих для авиатехники.