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Украинская секс-бомба снялась для Playboy (фото)

17:25, 05 марта 2019
Общество
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Звезда ранее снималась для Playboy / Фото УНИАН

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Об этом сообщается на странице сообщества Playboy Ukraine в Facebook. "Даша Астафьева - символ эротической фотографии и мечта любого мужчины вернулась на страницы журнала Playboy. Читайте в весеннем номере от 8 марта", - говорится в посте.

Напомним, что Астафьева уже снималась для Playboy. Звезда была знакома с основателем мужского журнала Хью Хефнером.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в РФ, порадовала поклонников очередным пикантным фото.

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