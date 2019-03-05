Украинская секс-бомба снялась для Playboy (фото)
17:25, 05 марта 2019Общество
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Даша Астафьева вернулась на страницы журнала Playboy.
Звезда ранее снималась для Playboy / Фото УНИАН
Анонсировано появление эротической фотосессии украинской звезды Даши Астафьевой в свежем выпуске мужского журнал Playboy.
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Об этом сообщается на странице сообщества Playboy Ukraine в Facebook. "Даша Астафьева - символ эротической фотографии и мечта любого мужчины вернулась на страницы журнала Playboy. Читайте в весеннем номере от 8 марта", - говорится в посте.
Напомним, что Астафьева уже снималась для Playboy. Звезда была знакома с основателем мужского журнала Хью Хефнером.
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