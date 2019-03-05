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Лобода напугала сеть новым фото

17:24, 05 марта 2019
Общество
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На фото певица собрала волосы под рубашку / Instagram Светлана Лобода

Соответствующий снимок звезда опубликовала в Instagram.

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На фото певица собрала волосы под рубашку и обвязала шарфом, из-за чего могло показаться, что у певицы короткие волосы. 

"Я одна испугалась и подумала, что Света подстриглась под каре?", - наперебой спрашивали подписчики в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль восхитила поклонников новым образом.

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Теги: #певица#Светлана Лобода