"Ох, и секси!": Тина Кароль восхитила поклонников новым образом (фото)
10:52, 05 марта 2019Общество
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Тина надела элегантное клетчатое платье с открытыми плечами, сидящее по фигуре.
Волосы певица собрала заколкой / Instagram фан-страница Тины Кароль
Тина Кароль восхитила поклонников новым элегантным образом.
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На фан-странице звезды в Instagram было опубликовано фото, где Тина запечатлена с ведущим шоу "Голос страны" Юрием Горбуновым. Снимок был сделан на съемках очередной записи эфира.
Тина надела элегантное клетчатое платье с открытыми плечами, сидящее по фигуре, а ее ровные и идеально уложенные волосы заколоты заколкой.
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских "засветила" ягодицы на фото и взорвала сеть.
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