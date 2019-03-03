Масленица-2019: оригинальные рецепты блинов

Масленица в 2019 году начинается в понедельник, 4 марта и продлится до воскресенья, 10 марта.

На Масленицу принято веселиться и хорошенько наедаться – перед Великим постом, который предусматривал серьезные ограничения в пище.

Самым популярным блюдом были блины.

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Празднование Масленицы в современных условиях не обходится без блинов. Но если вы хотите, чтобы блины сыграли еще и обрядовую роль, то есть их поедание способствовало улучшению вашего благосостояния, их следует щедро приправить маслом – символом изобилия и достатка. Кроме того, они обязательно должны быть круглой формы. Блин на Масленицу – символ Солнца, дающего жизнь и пищу.

На Масленичной неделе, которая начинается уже в понедельник, в среду тещи приглашали зятьев на блины, а в пятницу уже тещи шли в гости на блины.

Рецепты блинов на Масленицу

Давайте попробуем на выбор не только классические блины, но и совсем неожиданные варианты.

Классические блины

Тонкие блины на молоке отлично подойдут к твоему столу на Масленицу. Ты можешь придумать любые начинки или же просто подавать их со сметаной или джемом.

1,5 стакана муки

200 мл молока

2 яйца

3-4 ст. ложки сахара

3-4 ст. ложек растительного масла

1 ч. ложка соли

1 ч. ложка разрыхлителя

Яйца вбей в миску. Добавь сахар, соль и разрыхлитель. Миксером или венчиком взбей массу до однородного состояния.

Аккуратно введи в полученную массу охлажденное молоко. Взбей и добавь муку. Замеси однородное тесто, по консистенции близкое к густой сметане.

Влей 3-4 ст. ложки растительного масла, перемешай. Дай тесту постоять 20 минут.

Перед выпечкой блинов тесто следует еще раз перемешать. Порционно, на разогретую сковороду выливай тесто для 1 блинчика. Обжаривай блины с двух сторон.

Готовые блинчики выложи на тарелку и подавай к столу. Тесто получается очень нежное. Смазывать каждый блин маслом не следует.

Творожно-ореховые блины

Перемешать 250 граммов творога и 2 столовые ложки молока. Лимон вымыть, натереть цедру и добавить ее к творогу. Отжать сок из лимона и перемешать с массой. Посыпать сахарной пудрой. Разморозить 200 граммов мороженой малины (или другой ягоды). Белки двух яиц взбить. Замесить тесто из 50 граммов крахмала, 100 граммов муки, 100 граммов молотых орехов, желтков, соли и 200 мл молока. Осторожно снизу вверх перемешать с взбитыми белками. Испечь из теста в масле маленькие блинчики. Половину блинов намазать творогом, сверху выложить малину и накрыть оставшимися блинами.

Ирландские блинчики

Замесить тесто для блинчиков: развести стакан муки со стаканом молока и добавить 3 яйца, 2 столовые ложки топленого масла, сахарную пудру, щепотку корицы, мускатный орех, немного рома, соль. Тесто по густоте должно быть похоже на сметану. В сковороде разогреть жир и испечь тонкие блинчики. Посыпать их сахаром, сложить горкой и украсить дольками лимона. Подать горячими.

Блинчики из картофеля с брынзой

Четыре картофелины очистить, натереть на мелкой терке и немного посолить. Через несколько минут отжать, смешать с двумя яйцами, натертой небольшой луковицей и с таким количеством муки, чтобы тесто имело консистенцию густой сметаны. Из полученного теста жарить блинчики с обеих сторон на сковороде на растительном масле. Брынзу нужно смешать с подрумяненной на растительном масле луковицей. В начинку можно добавить сладкий перец. На готовые блинчики положить тонкий слой измельченной брынзы, после чего их свернуть и подавать к столу теплыми.

Блины на масленицу толстые

250 мл молока

3 ст. ложки растительного масла (или 40 г растопленного сливочного)

1 яйцо

4 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

1/4 ч.л. соли

170 гр муки

Смешайте в миске молоко, яйца, масло и сахар. Слегка взбейте венчиком или миксером.

Муку, соль и разрыхлитель просейте и добавьте в молочно-яичную смесь. Хорошо размешайте до однородной массы.

Разогрейте сковороду и выпекайте блинчики. Важно: сковороду не стоит смазывать маслом, а блинчики необходимо переворачивать сразу, как на поверхности появятся пузырьки. На один блинчик понадобится около 2 столовых ложек теста.

Подавать блинчики можно с различными топингами - медом и орехами, клиновым сиропом или джемами.

Радужные блины

2 стакана мука

100 мл молоко

200 мл обезжиренный кефир

2 шт. яйца

2 ст.л сахар

¼ стакана сливочное масло (растопленное)

2 ч.л пекарский порошок

1 ч. л. сода

½ ч. л. соль

В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Отдель взбейте яйца, кефир, молоко и растопленное масло. Постепенно соедините жидкие и сухие ингредиенты, хорошенько перемешайте.

Получившееся тесто разделите на 7 равных частей и окрасьте пищевыми красителями. К слову, можно также использовать натуральные красители: сок свеклы и моркови, например.

Сковороду смажьте маслом и выпекайте блины приблизительно по 2 минуты с каждой стороны.

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Приятного аппетита!

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