Масленица-2019: оригинальные рецепты блинов
На Масленицу принято веселиться и хорошенько наедаться – перед Великим постом, который предусматривал серьезные ограничения в пище.
Самым популярным блюдом были блины.
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Празднование Масленицы в современных условиях не обходится без блинов. Но если вы хотите, чтобы блины сыграли еще и обрядовую роль, то есть их поедание способствовало улучшению вашего благосостояния, их следует щедро приправить маслом – символом изобилия и достатка. Кроме того, они обязательно должны быть круглой формы. Блин на Масленицу – символ Солнца, дающего жизнь и пищу.
На Масленичной неделе, которая начинается уже в понедельник, в среду тещи приглашали зятьев на блины, а в пятницу уже тещи шли в гости на блины.
Рецепты блинов на Масленицу
Давайте попробуем на выбор не только классические блины, но и совсем неожиданные варианты.
Классические блины
Тонкие блины на молоке отлично подойдут к твоему столу на Масленицу. Ты можешь придумать любые начинки или же просто подавать их со сметаной или джемом.
1,5 стакана муки
200 мл молока
2 яйца
3-4 ст. ложки сахара
3-4 ст. ложек растительного масла
1 ч. ложка соли
1 ч. ложка разрыхлителя
Яйца вбей в миску. Добавь сахар, соль и разрыхлитель. Миксером или венчиком взбей массу до однородного состояния.
Аккуратно введи в полученную массу охлажденное молоко. Взбей и добавь муку. Замеси однородное тесто, по консистенции близкое к густой сметане.
Влей 3-4 ст. ложки растительного масла, перемешай. Дай тесту постоять 20 минут.
Перед выпечкой блинов тесто следует еще раз перемешать. Порционно, на разогретую сковороду выливай тесто для 1 блинчика. Обжаривай блины с двух сторон.
Готовые блинчики выложи на тарелку и подавай к столу. Тесто получается очень нежное. Смазывать каждый блин маслом не следует.
Творожно-ореховые блины
Перемешать 250 граммов творога и 2 столовые ложки молока. Лимон вымыть, натереть цедру и добавить ее к творогу. Отжать сок из лимона и перемешать с массой. Посыпать сахарной пудрой. Разморозить 200 граммов мороженой малины (или другой ягоды). Белки двух яиц взбить. Замесить тесто из 50 граммов крахмала, 100 граммов муки, 100 граммов молотых орехов, желтков, соли и 200 мл молока. Осторожно снизу вверх перемешать с взбитыми белками. Испечь из теста в масле маленькие блинчики. Половину блинов намазать творогом, сверху выложить малину и накрыть оставшимися блинами.
Ирландские блинчики
Замесить тесто для блинчиков: развести стакан муки со стаканом молока и добавить 3 яйца, 2 столовые ложки топленого масла, сахарную пудру, щепотку корицы, мускатный орех, немного рома, соль. Тесто по густоте должно быть похоже на сметану. В сковороде разогреть жир и испечь тонкие блинчики. Посыпать их сахаром, сложить горкой и украсить дольками лимона. Подать горячими.
Блинчики из картофеля с брынзой
Четыре картофелины очистить, натереть на мелкой терке и немного посолить. Через несколько минут отжать, смешать с двумя яйцами, натертой небольшой луковицей и с таким количеством муки, чтобы тесто имело консистенцию густой сметаны. Из полученного теста жарить блинчики с обеих сторон на сковороде на растительном масле. Брынзу нужно смешать с подрумяненной на растительном масле луковицей. В начинку можно добавить сладкий перец. На готовые блинчики положить тонкий слой измельченной брынзы, после чего их свернуть и подавать к столу теплыми.
Блины на масленицу толстые
250 мл молока
3 ст. ложки растительного масла (или 40 г растопленного сливочного)
1 яйцо
4 ст.л. сахара
1 ч.л. разрыхлителя
1/4 ч.л. соли
170 гр муки
Смешайте в миске молоко, яйца, масло и сахар. Слегка взбейте венчиком или миксером.
Муку, соль и разрыхлитель просейте и добавьте в молочно-яичную смесь. Хорошо размешайте до однородной массы.
Разогрейте сковороду и выпекайте блинчики. Важно: сковороду не стоит смазывать маслом, а блинчики необходимо переворачивать сразу, как на поверхности появятся пузырьки. На один блинчик понадобится около 2 столовых ложек теста.
Подавать блинчики можно с различными топингами - медом и орехами, клиновым сиропом или джемами.
Радужные блины
2 стакана мука
100 мл молоко
200 мл обезжиренный кефир
2 шт. яйца
2 ст.л сахар
¼ стакана сливочное масло (растопленное)
2 ч.л пекарский порошок
1 ч. л. сода
½ ч. л. соль
В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Отдель взбейте яйца, кефир, молоко и растопленное масло. Постепенно соедините жидкие и сухие ингредиенты, хорошенько перемешайте.
Получившееся тесто разделите на 7 равных частей и окрасьте пищевыми красителями. К слову, можно также использовать натуральные красители: сок свеклы и моркови, например.
Сковороду смажьте маслом и выпекайте блины приблизительно по 2 минуты с каждой стороны.
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Приятного аппетита!
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