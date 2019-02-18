Масленица 2019: дата празднования и традиции

Масленичная неделя в 2019 году начнется 4 марта и продлится до 10 марта.

Масленица - один из самых популярных праздников в народной культуре. В этот период даже те, кто придерживаются церковного календаря, с удовольствием пекут блины на Масленицу и поддаются массовым гуляниям.

На самом же деле, Масленица 2019 - это последняя подготовительная седмица к Великому Посту. То есть, число празднования Масленицы начинается в последнюю неделю перед Великим Постом, и заканчивается Прощеным воскресением.

Масленица в 2019 году

Масленица в 2019 году дата просчитывается довольно легко, хоть и является "плавающей" датой. Достаточно отнять от даты Пасхи 56 дней: это 48 дней Великого поста и неделю непосредственно Масленицы.

Пасху в 2019 году будут праздновать 28 апреля, а значит Великий пост начнется 11 марта (за 7 недель до Пасхи. – Ред.). Таким образом, Масленица в 2019 году выпадает на 10 марта, а Масленичная неделя начинается с 4 марта.

Масленица 2019: традиции

Масленица – это древний славянский праздник посвященный концу зимы и весеннему пробуждению природы. Праздник прижился и у православных украинцев.

Главной традицией на Масленицу, которую активно придерживаются современные украинцы, является выпечка блинов. Они символизируют солнце.

Кроме того, выпекают оладьи, пироги, вареники, сырники, пампушки и булочки. В последний день масленицы на столе должна быть яичница.

Читайте такжеПасха 2019: когда отмечается и сколько украинцы будут отдыхать (календарь)

Вся Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица – понедельник, вторник и среду и Широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращаются. При этом каждый день Масленицы имеет свое название и назначение. В древности придерживались всех традиций, но сегодня – большинство из них уже забылись.

Понедельник, 4 марта – первый день Масленицы – "встреча". В этот день делают ледяные горки. В древности верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучшим будет урожай.

Вторник, 5 марта – "заигрывания". В этот день принято заводить веселые игры и угощать за организованное веселье блинами.

Среда, 6 марта – "лакомка". Все хозяйки этого дня готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины, конечно, остаются на первом месте.

Четверг, 7 марта – "разгуляй". С этого дня Масленица разворачивается во всю ширь – гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.

Пятницу, 8 марта – "тещины вечерки". Огромное количество обычаев в этот день направлена ​​на ускорение свадеб и содействие молодежи в нахождении себе соответствующей пары. Зятья с вечера лично приглашают в гости своих тещ – угощают их блинами.

Суббота, 9 марта – "золовкины посиделки". В этот день молодая невестка приглашает своих родных к себе.

Воскресенье, 10 марта – "Прощеное воскресенье". В этот день принято просить прощения у всех близких и обиженных за причиненное зло, за какие-то свои проступки. Это очень светлый день перед началом Великого поста.

С 11 марта гуляния прекращаются, поскольку в силу вступает Великий пост, который продлится до 28 апреля – Пасхи.

Масленица 2019: видео