Тема семьи объединяет даже политиков перед выборами

Всеукраинский Форум семьи в четвертый раз собрал около тысячи делегатов из всех областей Украины, гостей из США, Ирландии, Литвы, Латвии. Общественные активисты, представители власти и СМИ, священнослужители, военные собрались в столичном Украинском доме с целью поддержки и укрепления института семьи как главного фундамента для возрождения страны.

Украина сегодня является одним из лидеров защиты семейных ценностей. В течение 2018 более 200 тысяч участников присоединились к уличным акциям в поддержку семьи.

"Нет необходимости говорить об актуальности защиты семейных ценностей, ведь украинская семья находится в болезненном и немощном состоянии, сиротство, разводы... Священное Писание - это не человеческая выдумка, а Божий замысел, а согласно ему - семья это союз двух полов, мужского и женского», - подчеркнул глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний.

Наглядным примером непосредственно на Форуме стала многодетная семья Ковалевич из Ровенской области, воспитывающие девятнадцать биологических детей. Отец 11 дочерей и восьмерых сыновей отметил, что дети - это подарки неба и призвал не бояться рожать детей. После его выступления многие шутили, что сегодня вводится мода минимум на троих детей, максимум – на девятнадцать.

«Украинский народ в течение многолетней истории впитал в свою культуру лучшие нравственные и христианские ценности, которые стали основой для построения крепкой и счастливой семьи, которая всегда была главной ценностью наших отцов и прадедов. Однако сегодня мы должны защищать украинскую семью, которая претерпела серьезные нападки в течение последнего десятилетия. И в этом объединились даже политики перед выборами. В то же время, различные деструктивные силы активизировались и используют все возможности, чтобы разрушить украинские семейные и духовные традиции, навязывая аморальные ценности», - отметил Павел Унгурян, народный депутат Украины, координатор Национального семейного движения.

Нынешнее состояние семьи в Украине можно охарактеризовать как критическое: украинская нация стабильно уменьшается, в последние годы численность населения ежегодно сокращается на 250 тыс. человек, за годы независимости количество украинских детей уменьшилось вдвое (с 14 млн. до 7 млн.). Вследствие этого Украина сейчас входит в тридцатку «старых» стран мира по доле лиц в возрасте 60 лет и старше; уровень разводов стабильно высокий и составляет более 60%, из-за чего более 4 млн. детей растет без отца, а около 25% детей воспитываются в проблемных семьях (алкоголь, наркомания, насилие и т.д.).

"Мы должны сформировать единую всеукраинскую стратегию поддержки и развития семьи как первой и одной из важнейших ценностей развития общества. Именно это заложит долгосрочные перспективы для правильного и должного развития нашей страны. Для этого стоит объединяться и на всех уровнях провозглашать семью как ценности", - подытожил Валерий Антонюк, председатель Духовного Совета Всеукраинского Собора и Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов.

Тема семьи объединяет диаметрально разных по взглядам людей, даже политиков перед выборами. О преодолении вопиющего демографического кризиса, который представляет угрозу национальной безопасности Украины, о важности семьи и необходимости формирования эффективной семейной политики говорили на Форуме Президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО и координатор Всеукраинского Собора Александр Турчинов, министр юстиции Павел Петренко, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, председатели депутатских фракций Верховной Рады Юлия Тимошенко, Олег Березюк, Максим Бурбака и другие.

Результатом Форума стала Резолюция, в которой участники Всеукраинского Форума семьи отметили природную суть брака и семьи - законного союза мужчины и женщины, которые рожают/адаптируют и воспитывают детей. Согласно Конституции Украины, национальному законодательству и признанным Украиной международным правовым документам, государство обязано развивать и защищать институт семьи. Семейная политика является ключевой составляющей стратегии национальной безопасности Украины. Защита института семьи должна стать приоритетной в государственной политике и национальной стратегии.

Организатор Всеукраинского Форума семьи - Национальное семейное движение по инициативе Всеукраинского Собора и при поддержке межфракционного депутатского объединения «За духовность, нравственность и здоровье Украины».

Светлана Кучеренко