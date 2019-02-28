Олег Винник презентовал новый клип на песню "Роксолана" с Сумской и Роговцевой (видео)

Перед зрителем клипа разворачиваются три сюжетные линии: истории жены состоятельного иностранца, официантки и няни.

Олег Винник презентовал клип на драматическую песню "Роксолана".

Тема, затронутая в видео, актуальна для украинцев разных поколений в течение многих лет.

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"Проживая за границей, я наблюдал множество судеб девушек, женщин, которые и являются теми самыми "Роксоланами", впрочем, как и я в свое время. Которые покидают Родину с целью заработать, сделать жизнь своих близких дома, в Украине, лучше. Мне больно, когда я думаю об этом. И, наконец, могу показать в клипе свои переживания", - прокомментировал работу Олег Винник.

Ролик снимали в течение двух дней на 6-ти локациях. Перед зрителем разворачиваются три сюжетные линии: истории жены состоятельного иностранца, официантки, няни.

"В нашем клипе очень много эмоций, - говорит режиссер Елена Винярская, у которой Винник снял уже не одно видео. - Это эмоции женщин разного возраста, разного социального статуса, которые эмигрировали за границу в поисках "лучшей судьбы".

Как сообщал УНИАН, певец Олег Винник ко Дню всех влюбленных перезапустил первоначальную и ранее неизвестную версию своей композиции "Роксолана". Песня станет заглавной в новом стадионном туре Винника под названием "Роксолана".