Первый день весны – лучшие поздравления и картинки
После затянувшихся зимних дней всем хочется тепла. Первый день весны не всегда бывает теплым, однако мысль о ее наступлении греет сердце и радует душу. Весна - время новых надежд, пробуждения природы, тепла и ярких красок.
С началом весны хочется поздравить своих родных, друзей и близких, подарить им ласковое весеннее настроение. УНИАН предлагает вам вспомнить, как отмечали приход весны раньше, а также выбрать оригинальную открытку или стихотворение, чтобы порадовать близких.
Легенда о приходе весны
Согласно дошедшим легендам, первый день весны принято отмечать в честь одного юноши, который освободил девушку по имени Солнце из лап Злого Змея. Змей якобы хотел обречь Землю на существование в кромешной тьме, однако юноша своим храбрым поступком вернул людям свет, веселье и радость, поплатившись за это своей жизнью. Считается, что на месте, где пролилась его кровь, в первые дни весны вырастают белоснежные цветы.
Как отмечали приход весны раньше
Наши предки верили, что в этот день весна побеждает зиму. А чтобы ей помочь, необходимо было соблюдать некоторые обряды и традиции.
Например, 1 марта женщины пели песни-веснянки и пекли птиц из теста, а потом подбрасывали их вверх и приговаривали, чтобы эти птицы принесли весну на своих крыльях.
Девушки и юноши обходили все дома в селе, поздравляя с первым днем весны и желая богатого урожая. Также парни разводили костры, в которых сжигали старые вещи, а после - водили вокруг них хороводы с девушками. Одни фольклористы считают, что хороводы символизируют круговорот жизни, а другие считают, что солнце.
Весна для наших предков - это не только приход земледельческого сезона и пробуждение природы, но и готовность молодежи к любви и к женитьбе. А массовые гуляния 1 марта - это место, где происходили знакомства.
Поздравления с приходом весны в стихах
Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.
Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!
***
Пусть сбываются желания,
Все надежды и мечты,
В самый первый и желанный,
Долгожданный день весны!
Пусть весна от бед укроет,
Счастья ласковым крылом,
Жизнь успехом обустроит,
Смехом, радостью, теплом!
***
С мартом Вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим,
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного —
Самого доброго,
Самого вечного!
***
Проснулась матушка Земля,
Прогнала снег, метель,
Под нежным солнцем ты и я,
Мы нежимся теперь.
Пусть первый день весны,
Нам счастье принесет,
И мороз гремучий,
С печалями уйдет!
Поздравления с приходом весны в прозе
Пусть первый день весны с его яркими лучиками солнца принесет радость и тепло. Желаю весеннего благоухания и легкости. А весна непременно даст сил на реализацию всего, что задумано.
***
Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.
***
Пусть весна постучится в Ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и светло будет на душе и в сердце, а эта весна принесет вдохновение, легкость и трепетность. Чтоб каждое утро Вы просыпались с удовольствием, вдыхая на полную грудь пришедший день. С первым днем весны!
Поздравления с приходом весны по СМС
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!
***
Поздравляю я с весной,
Пусть горит в глазах азарт.
В сердце радость, солнце, зной!
За окном весенний март.
Первый день весны настал,
СМС тебе послал!
Поздравляю от души!
Поскорей мне напиши:
Что планируешь сегодня,
Посидим мы благородно?
Выбирай покруче платье,
Будут страстные объятья!
***
Пусть с первым солнечным лучом,
Нарядной, ласковой весны,
Придет большое счастье в дом
И все, чего так жаждешь ты!