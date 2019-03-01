Первый день весны – лучшие поздравления и картинки

Согласно легендам, первый день весны принято отмечать в честь одного юноши, который освободил девушку по имени Солнце из лап Злого Змея.

После затянувшихся зимних дней всем хочется тепла. Первый день весны не всегда бывает теплым, однако мысль о ее наступлении греет сердце и радует душу. Весна - время новых надежд, пробуждения природы, тепла и ярких красок.

С началом весны хочется поздравить своих родных, друзей и близких, подарить им ласковое весеннее настроение. УНИАН предлагает вам вспомнить, как отмечали приход весны раньше, а также выбрать оригинальную открытку или стихотворение, чтобы порадовать близких.

Легенда о приходе весны

Согласно дошедшим легендам, первый день весны принято отмечать в честь одного юноши, который освободил девушку по имени Солнце из лап Злого Змея. Змей якобы хотел обречь Землю на существование в кромешной тьме, однако юноша своим храбрым поступком вернул людям свет, веселье и радость, поплатившись за это своей жизнью. Считается, что на месте, где пролилась его кровь, в первые дни весны вырастают белоснежные цветы.

Как отмечали приход весны раньше

Наши предки верили, что в этот день весна побеждает зиму. А чтобы ей помочь, необходимо было соблюдать некоторые обряды и традиции.

Например, 1 марта женщины пели песни-веснянки и пекли птиц из теста, а потом подбрасывали их вверх и приговаривали, чтобы эти птицы принесли весну на своих крыльях.

Девушки и юноши обходили все дома в селе, поздравляя с первым днем весны и желая богатого урожая. Также парни разводили костры, в которых сжигали старые вещи, а после - водили вокруг них хороводы с девушками. Одни фольклористы считают, что хороводы символизируют круговорот жизни, а другие считают, что солнце.

Весна для наших предков - это не только приход земледельческого сезона и пробуждение природы, но и готовность молодежи к любви и к женитьбе. А массовые гуляния 1 марта - это место, где происходили знакомства.

Поздравления с приходом весны в стихах

Все равно сегодня лучше,

Чем вчера и день назад,

Потому что мир весенний

Начинает свой парад.

Пусть еще повсюду снежно,

И не зелень за окном,

Рады мы весне безбрежной,

Пусть придет она в наш дом!

***

Пусть сбываются желания,

Все надежды и мечты,

В самый первый и желанный,

Долгожданный день весны!

Пусть весна от бед укроет,

Счастья ласковым крылом,

Жизнь успехом обустроит,

Смехом, радостью, теплом!

***

С мартом Вас тающим,

С мартом бушующим,

С самым ласкающим,

С самым волнующим,

Счастья вам прочного,

Счастья сердечного —

Самого доброго,

Самого вечного!

***

Проснулась матушка Земля,

Прогнала снег, метель,

Под нежным солнцем ты и я,

Мы нежимся теперь.

Пусть первый день весны,

Нам счастье принесет,

И мороз гремучий,

С печалями уйдет!

Поздравления с приходом весны в прозе

Пусть первый день весны с его яркими лучиками солнца принесет радость и тепло. Желаю весеннего благоухания и легкости. А весна непременно даст сил на реализацию всего, что задумано.

***

Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.

***

Пусть весна постучится в Ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и светло будет на душе и в сердце, а эта весна принесет вдохновение, легкость и трепетность. Чтоб каждое утро Вы просыпались с удовольствием, вдыхая на полную грудь пришедший день. С первым днем весны!

Поздравления с приходом весны по СМС

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть всё в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

***

Поздравляю я с весной,

Пусть горит в глазах азарт.

В сердце радость, солнце, зной!

За окном весенний март.

Первый день весны настал,

СМС тебе послал!

Поздравляю от души!

Поскорей мне напиши:

Что планируешь сегодня,

Посидим мы благородно?

Выбирай покруче платье,

Будут страстные объятья!

***

Пусть с первым солнечным лучом,

Нарядной, ласковой весны,

Придет большое счастье в дом

И все, чего так жаждешь ты!