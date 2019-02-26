Светлана Лобода ужаснула сеть новым фото

На снимке Светлана Лобода улыбается.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода показала новый снимок, который напугал ее поклонников.

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Фото артистка опубликовала в Instagram. В кадре "суперзвезда" улыбается. Все фаны обратили внимание на то, что губы Лободы выглядят слишком неестественно.

Подписчики раскритиковали якобы ненатуральные губы певицы: "Коровушка", "Хватит себя уродовать", "Перебор с губами".

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.