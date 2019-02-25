"Покупали телефоны": украинский продюсер заявил, что победа Maruv на Нацотборе Евровидения - это спецоперация ФСБ

Продюсер утверждает, что очень много людей хотели проголосовать за YUKO, но не смогли этого сделать по техническим причинам.

Победа украинской певицы MARUV в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2019 стала возможной благодаря спецоперации спецслужб России.

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Такое мнение высказал музыкальный продюсер Александр Ягольник. Усилиями ФСБ он также объяснил провал дуэта YUKO - единственных участников финала, представивших песню на украинском языке, передает obozrevatel.com.

"Я не люблю, когда из меня делают дурака и записывают в дураки целую страну. То, что произошло во время телефонного голосования во время национального отбора на Евровидение – это спецоперация ФСБ, которая показала, как надо голосовать", – заявил Ягольник.

Продюсер утверждает, что очень много людей хотели проголосовать за YUKO, но не смогли этого сделать по техническим причинам. При этом Ягольник напомнил, что "два крупных оператора связи в Украине имеют московский капитал и московские корни".

"Это спецоперация ФСБ. Я помню, когда была Джамала, как Россия тогда боролась – в других странах российской диаспоре платили деньги, они покупали телефоны, готовились. ФСБ сделала так, что те, кто хотел проголосовать, не проголосовали", – уверен он.

Ягольник также добавил, что ФСБ "хайпом вокруг MARUV" нивелировала поступок вокалистки YUKO Юлии Юриной, публично заявившей об отказе от гражданства РФ. По его словам, "ФСБ поставила YUKO вниз турнирной таблицы".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что победительница украинского отбора не согласовала условия контракта с Общественным телевидением и отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.