"Шлю*ка дешевая": Ани Лорак разгромили в сети за выступление в белье в Нальчике (видео)

В Кабардино-Балкарии проживает большое количество мусульман, для которых образ Ани Лорак по канонам религии и традиций является неприемлемым.

Работающая в РФ украинская певица Ани Лорак в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике выступила в белье и пеньюаре. Видео она опубликовала в Instagram.

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Пользователи Instagram раскритиковали образ исполнительницы.

"А она что, уже голая?" - написала yanastar113. "Это неуважение к народу, к республике, вы упали ниже плинтуса", - заявила milana_bitkaeva95.

"Чтоооо? И она вот так вышла в Нальчике? Как ей разрешили местные?" – написала olechkaorlova__official.

"Как шлюшка дешевая стала себя вести. Мурат ее держал в ежовых рукавицах, теперь вырвалась на свободу и показала свое истинное лицо", - отметила _mari_gi__.

В Кабардино-Балкарии проживает большое количество мусульман, для которых образ Ани Лорак по канонам религии и традиций является неприемлемым.

Как сообщал УНИАН, ранее Лорак засветила грудь на фото и нарвалась на критику в Instagram.