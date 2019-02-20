Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью (фото)

Исполнительница привела сеть в восторг своим новым фото.

Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников "горячим" снимком.

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Фото она опубликовала в своем Instagram. В кадре артистка появилась в сексуальном боди, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь.

На фото Тина Кароль предстает, кокетливо скинув плащ. Подписчики расхвалили снимки исполнительницы, назвав ее настоящей искусительницей.

Ранее Тина Кароль показала фото, на котором позирует в новом чувственном образе. На голове у артистки не видно привычной прически, вместо нее - светлая шапочка с коротким мехом. Взгляд исполнительницы в кадре завораживает.