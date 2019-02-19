Брежнева в "голом" платье из цепей взорвала Instagram (фото)

Брежнева нарядилась в роскошное прозрачное платье из страз и цепей.

Украинская певица Вера Брежнева порадовала поклонников откровенными фото.

Снимки в образе из ее нового клипа "Люди любите друг друга" опубликованы на странице в Instagram.

Брежнева нарядилась в роскошное прозрачное платье из страз и цепей.

"Хочу признаться, что первый раз за долгое время клип вызвал такой резонанс! Я не видела столько репостов, сторис...и это невероятно..спасибо всем, кто понял, всем, кто не совсем, кто не понял, но поймет. В любом случае вы не остались равнодушными. А для нашей команды это очень важно", - написала артистка и опубликовала фото со съемочной площадки.

Как сообщал УНИАН, опальная украинская певица Ани Лорак снялась в российской рекламе.