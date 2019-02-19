Брежнева в "голом" платье из цепей взорвала Instagram (фото)
13:17, 19 февраля 2019Общество
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Брежнева нарядилась в роскошное прозрачное платье из страз и цепей.
Instagram Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева порадовала поклонников откровенными фото.
Снимки в образе из ее нового клипа "Люди любите друг друга" опубликованы на странице в Instagram.
Брежнева нарядилась в роскошное прозрачное платье из страз и цепей.
Instagram Вера Брежнева
"Хочу признаться, что первый раз за долгое время клип вызвал такой резонанс! Я не видела столько репостов, сторис...и это невероятно..спасибо всем, кто понял, всем, кто не совсем, кто не понял, но поймет. В любом случае вы не остались равнодушными. А для нашей команды это очень важно", - написала артистка и опубликовала фото со съемочной площадки.
Instagram Вера Брежнева
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