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Евровидение-2019: выступления всех участников второго полуфинала Нацотбора (фоторепортаж, видео)

23:56, 16 февраля 2019
Общество
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Во втором полуфинале национального отбора на "Евровидение 2019", который состоялся в Киеве 16 февраля, выступили Kazka, Anna Maria, Kira Mazur, Laud, Ivan Navi, Khayat, Braii и Freedom-jazz.

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По результатам голосования судей и зрителей в финал Нацотбора на Евровидение-2019 прошли еще три участника: Freedom Jazz, ANNA MARIA, KAZKA. Неделей ранее первыми финалистами Национального отбора стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.

Предлагаем вам видео выступлений всех участников.

Kazka – Apart

Freedom-jazz – Cupidon

Anna Maria – My Road

Kira Mazur – "Дышать"

Laud – "Два дня"

Ivan Navi – All for the love

Khayat – Ever

Braii – Maybe

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#второй полуфинал нацотбора Евровидение