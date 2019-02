Евровидение-2019: выступления всех участников второго полуфинала Нацотбора (фоторепортаж, видео)

Во втором полуфинале национального отбора на "Евровидение 2019", который состоялся в Киеве 16 февраля, выступили Kazka, Anna Maria, Kira Mazur, Laud, Ivan Navi, Khayat, Braii и Freedom-jazz.

Читайте такжеУгрозы и "черный пиар": появились новые подробности скандала с плагиатом Kazka

По результатам голосования судей и зрителей в финал Нацотбора на Евровидение-2019 прошли еще три участника: Freedom Jazz, ANNA MARIA, KAZKA. Неделей ранее первыми финалистами Национального отбора стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.

Предлагаем вам видео выступлений всех участников.

Kazka – Apart

Anna Maria – My Road

Kira Mazur – "Дышать"

Laud – "Два дня"

Ivan Navi – All for the love