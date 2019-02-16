Евровидение-2019: выступления всех участников второго полуфинала Нацотбора (фоторепортаж, видео)
Во втором полуфинале национального отбора на "Евровидение 2019", который состоялся в Киеве 16 февраля, выступили Kazka, Anna Maria, Kira Mazur, Laud, Ivan Navi, Khayat, Braii и Freedom-jazz.
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По результатам голосования судей и зрителей в финал Нацотбора на Евровидение-2019 прошли еще три участника: Freedom Jazz, ANNA MARIA, KAZKA. Неделей ранее первыми финалистами Национального отбора стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.
Предлагаем вам видео выступлений всех участников.
Kazka – Apart
Freedom-jazz – Cupidon
Anna Maria – My Road
Kira Mazur – "Дышать"
Laud – "Два дня"
Ivan Navi – All for the love
Khayat – Ever
Braii – Maybe