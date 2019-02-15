Угрозы и "черный пиар": появились новые подробности скандала с плагиатом Kazka

Продюсер украинской группы Kazka Юрий Никитин объяснил, что арабский семпл в композиции "Плакала" был использован легально.

Песню "Плакала" украинской группы Kazka пользователи YouTube назвали плагиатом. Об этом они написали в многочисленных комментариях под композицией Reborn арабского коллектива Yoya, размещенной на канале Haram Records в YouTube 5 апреля 2016 года.

ТСН в своем сюжете отмечает, что первым сообщил о сходстве треков блогер Ваня Рассел.

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Автором песни "Плакала" значатся Сергей Ермолаев, Андрей Игнатченко и Сергей Локшин. Продюсер группы Kazka Юрий Никитин на своей странице в Instagram объяснил, что семпл был использован легально.

"Вот уже несколько месяцев нам приходится иметь дело со спланированной атакой, организованной против группы Kazka: Дюссельдорф, истории с блогерами, заказные дизлайки, сотни ботов в комментариях, даже цветок в клипе стал поводом для травли. Дошла очередь и до песни "Плакала". Предсказуемо! Разочарую. В песне использован семпл из звукового банка The Arabian Trap Man, доступ к которому есть у всех продюсеров в мире. И это не является сенсацией! Теперь о главном. Это все было бы не важно, если бы не одно "но". Ежедневно Саша под ударом и в соцсетях и в реальной жизни – от унизительных шуток до угроз в ее адрес. Я не позволю обижать талантливую, ранимую, искреннюю Сашу никому – ни завистникам, ни конкурентам, ни журналистам, ни организаторам этой кампании по черному пиару", – написал он.

Композиция "Плакала" вошла в топ-10 песен мирового чарта Shazam и возглавила хит-парад "Русский крутяк".